Directo | Real Sociedad - Villarreal con los comentarios de los periodistas de El Diario Vasco
Los de Sergio Francisco afrontan la vuelta a Anoeta ante un rival muy fuerte que ocupa la tercera posición de la clasificación liguera y sin su capitán, Mikel Oyarzabal
San Sebastián
Domingo, 30 de noviembre 2025, 12:43
Sigue en directo la narración del Real Sociedad - Villarreal con los comentarios de los especialistas de El Diario Vasco:
14:04
Primeros minutos
La Real se hace con el balón, el Villarreal espera
14:02
Lo dicho, buen ambiente en Anoeta
Foto: Ángel López
14:02
Perdemos el sorteo de campo
Marcelino es un perro viejo. Perdemos el sorteo de campo y la Real atacará primero para la grada Aitor Zabaleta. Que no sea gafe...
14:01
Comienza el partido en Anoeta
Goazen Reala!!!
14:00
Que no afecten las bajas
Eguerdi on! Once diferente este mediodía en Anoeta con la entrada de Aritz y Sadiq, con Zubeldia baja de última hora. ¡A por ellos!
14:00
Afición
A priori, gran entrada en Anoeta
13:59
Sadiq, ahora o nunca II
Uno piensa cómo puede ser el partido con Sadiq y ciertamente es como su juego. Inexplicable. Nos puede dejar boquiabiertos o sacar de nuestras casillas. Veremos.
13:59
Aupa Real!!!
Suena el 'Txuri Urdin', bufandas al aire
13:58
Los jugadores saltan al verde
Los dantzaris hacen el pasillo de honor a los jugadores
13:57
Recordemos el 11 de la Real
13:56
Dantzaris en el campo
El partido a punto de comenzar, en la previa dantzaris
13:56
Sadiq, ahora o nunca
Lesionados Oyarzabal, Óskarsson y Karrikaburu, llega la hora de Sadiq, siempre capaz de lo mejor y lo peor. En la Real acostumbra más a lo segundo. ¿Punto de inflexión también en su aportación?
13:50
Partido especial para Aritz
El central de Beasain cumple hoy, y como titular, 300 partidos como txuri urdin. Infografía: RS
13:47
Hola hola!!! Muy buena piedra de toque este Villarreal para nuestra Real. puede ser un buen termómetro para ver en qué punto está el equipo de Sergio. Partido siempre difícil contra los equipos de Marcelino y su eterno sistema 4-4-2..A ver si el staff de la Real lo ha estudiado bien y nos podemos llevar la victora!!
13:47
Precedentes históricos
Infografía: RS
13:46
La Real reparte su póster
La Real está repartiendo el póster de la temporada 2025-26 en la puerta 2B del estadio. Foto: RS
13:42
Zubeldia
Comunica la Real que el central de Azkoitia se queda fuera del partido por molestias. ¿Molestias dónde? Pues no se sabe, la Real solo indica molestias. Beitia ocupa su lugar en la convocatoria
13:39
Sadiq, gran novedad en la Real
El nigeriano calienta en Anoeta. El 15 debuta en Liga como titular. Foto: Morquecho
13:37
Ambiente en los aledaños de Anoeta
Foto: Lobo Altuna
13:31
La Real ya calienta
Aplausos a la Real al saltar al calentamiento
13:31
«Campo complicado, rival difícil»
Marcelino en LaLiga: «La dinámica del equipo es muy buena Y el partido del martes en Champions no borra una trayectoria. La dinámica es buena, en Liga vamos fenomenal, antes de iniciar esta jornada éramos terceros. Nuestra idea es ganar sabiendo que jugamos ante un gran rival. ¿Objetivos más altos? Lo importante es progresar a nivel de juego y de resultados, aunque esto este año está siendo difícil porque hoy llegamos tras ganar los últimos cuatro partidos de liga. Hoy jugamos en un campo complicado. En mi segunda etapa en Villarreal he perdido más que ganar contra la Real. Venimos con ilusión, sabiendo que es muy difícil y que tenemos que estar acertado en ambas áreas».
13:22
«¿La baja de Mikel? Tengo un gran grupo»
Sergio en LaLiga: «La cantera en vital para nosotros. Eso es la Real. Los que subimos al primer equipo es por su nivel y contamos con ello. Jon Martín ya estuvo el año pasado y Gorrotxa se lo ganó en Segunda. Sí, apuesto por Sadiq porque creo que así sacamos el mejor once posible. Y es una oportunidad para él en este caso. Tenemos jugadores de sobra para cubrir a Mikel. No tengo ninguna duda con ello. Tengo un gran grupo y todos están preparados para salir de inicio».
13:19
Oyarzabal
La Real afronta este partido sin la presencia por lesión de su capitán Mikel Oyarzabal. También son baja por diferentes lesiones Yangel, Orri, Karrikaburu, Zubeldia y Rupérez
13:15
102 millones de inversión del submarino
Tal y como explicó nuestro compañero Beñat Barreto, «el Villarreal se ha gastado este verano 102 millones de euros en contrataciones, unos números escandalosos que están más cerca de los tres transatlánticos como Real Madrid, Barcelona y Atlético que del resto de los mortales. La Real, por ejemplo, este periodo estival se ha gastado cinco veces menos pese a vender a Zubimendi al Arsenal por 70 millones de euros. Erik Bretos ha pagado 11 millones por Yangel Herrera (Girona), seis por Carlos Soler (PSG) y cuatro por Guedes (Wolverhampton)».
13:12
Villarreal
El equipo de Marcelino está firmando el mejor arranque liguero de su historia después de haber ganado nueve de sus trece partidos en Liga.
13:11
Clasificaciones
Estos buenos resultados de la Real han provocado que el equipo txuri urdin haya dejado atrás los puestos de descenso para ser novena en la tabla con 16 puntos. Por su parte el Villarreal es cuarto con 29 puntos, el Atlético es tercero con 31 pero con un partido más jugado.
13:08
Rachas
La Real llega a este partido tras haber sumado 11 puntos de los último 15, tras vencer al Sevilla, Athletic y Osasuna y empatar ante el Celta y Elche.
La racha del Villarreal es aún mejor, han sumado 13 puntos de los últimos 15.
13:01
La Real ya ha llegado a Anoeta
Foto: RS
12:59
Villarreal
Solo repiten como titulares tres jugadores que jugaron el martes en Champions: el portero Júnior, Foyth, que fue expulsado en el segundo tiempo: y Gueye. Otros titulares de hoy en Anoeta que dispusieron de minutos en Dortmund fueron Mouriño, Santi Comesaña y Buchanan. El resto descansaron
12:54
11 titular del Villarreal
12:52
Dibujo de la Real
Sergio jugará con su clásico 4-3-3 con Remiro en la puerta, línea de 4 con Aramburu, Martín, Aritz y Sergio Gómez, que vuelve al lateral izquierdo en lugar de Aihen; medular para Gorrotxategi, Soler y Brais; y delantera con Guedes, Sadiq y Take.
12:50
Novedades importantes en la Real
1.- Zubeldia es baja en la convocatoria. Su plaza la ocupa el central del Sanse Luken Beitia.
2.- La baja de Zubeldia provoca que Aritz sea titular en el centro de la zaga junto a Jon Martín. Caleta, al banquillo.
3.- Sadiq titular como delantero centro. Tendrá en las bandas a Take y Guedes. Barrene, banquillo.
12:48
Ya hay 11 en la Real
12:45
Convocatoria de la Real
12:45
Alineaciones
Sobre las 13.00 horas tanto Real como Villarreal ofrecerán sus alineaciones titulares para este duelo. Tanto Sergio como Marcelino deberán elegir sus onces entre los jugadores que han convocado, que son los siguientes.
12:43
Arratsalde on!!
¡¡Buenas tardes txuri urdinak!!!
Comienza en El Diario Vasco la retransmisión en directo del partido que van a disputar la Real Sociedad y el Villarreal en el estadio de Anoeta a partir de las 14.00 horas correspondiente a la 14ª jornada de la Liga
