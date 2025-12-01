Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ander Barrenetxea celebra el tanto de falta que marcó en el minuto 87 de encuentro. LOBO ALTUNA
El seguimiento a... Barrene

Segundo 'barrenazo' en una semana

El donostiarra, que fue suplente para que Kubo jugara titular, igualó el partido en el 87 con un golazo de falta antes de que Moleiro hiciera el 2-3

Miguel González

Miguel González

San Sebastián

Martes, 30 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Sorprendió no ver a Barrenetxea en el once inicial porque está siendo de largo el mejor txuri-urdin de la temporada y venía de marcar ... un golazo en Pamplona desde el centro del campo. Pero había que hacer hueco a Kubo en la alineación, hoy por hoy el tercer extremo por detrás de Guedes y el donostiarra, y el '7' blanquiazul fue el damnificado de salida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresado en la UCI el conductor herido en el accidente de la N-121-A en Irun tras una colisión entre un coche y un camión
  2. 2 Seis ertzainas heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en Donostia
  3. 3

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  4. 4

    La carretera se cobra la vida de cinco jóvenes este domingo
  5. 5 El albañil que ganó 123 millones del Euromillones y abrió un centro para jóvenes con discapacidad: «Me criaron para ayudar»
  6. 6 Consiguen rescatar a un perro que llevaba diez días desaparecido en un monte de Gipuzkoa
  7. 7

    Los guipuzcoanos arruinados que se acogen a la ley de Segunda Oportunidad se triplican en tres años
  8. 8 Tabakalera se queda sin cafetería tras un recurso a la concesión por «irregularidades»
  9. 9 La gastronomía vasca triunfa en la nueva ciudad más poblada del mundo: tres restaurantes para 42 millones de personas
  10. 10 Letizia ya tiene sustituto de Felipe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Segundo 'barrenazo' en una semana

Segundo &#039;barrenazo&#039; en una semana