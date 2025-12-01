Segundo 'barrenazo' en una semana

Sorprendió no ver a Barrenetxea en el once inicial porque está siendo de largo el mejor txuri-urdin de la temporada y venía de marcar ... un golazo en Pamplona desde el centro del campo. Pero había que hacer hueco a Kubo en la alineación, hoy por hoy el tercer extremo por detrás de Guedes y el donostiarra, y el '7' blanquiazul fue el damnificado de salida.

La Real de la primera mitad fue un conjunto previsible que fue superado por un Villarreal que supo explotar las subidas de Pedraza por la izquierda y las incorporaciones de Comesaña por el pasillo interior. Por ahí tomó ventaja el submarino amarillo con el tanto de Ayoze antes del descanso. En la segunda parte el golazo de Moleiro pareció dejar para sentencia el choque para el minuto 57, justo cuando acababa de saltar al campo Barrenetxea.

Sergio retiró a Sadiq, situó de falso nueve a Guedes y colocó a los dos extremos de siempre por fuera para buscar acciones de uno contra uno. Poco a poco la Real dio un paso adelante, Soler redujo distancias y Guedes puso a prueba en dos ocasiones a Luiz Júnior. El empate parecía acercarse pero había que derribar el muro amarillo, ya que el conjunto de Marcelino es de los menos goleados de la Liga.

Corría el minuto 86 y Turrientes provocó una falta cerca del borde del área a Santi Comesaña. Barrenetxea y Sergio Gómez se colocaron junto al balón pero fue el primero el que se decidió a lanzarla. La ejecución no pudo resultar mejor, a la escuadra de la portería de Luiz Júnior. Anoeta celebraba un punto buenísimo después de ir 0-2 por detrás en el marcador, en parte también porque le permitía dar continuidad a una racha de seis partidos en Liga sin perder.

Y una vez más detrás de la reacción estaba Barrene, que con tres goles y otras tantas asistencias está siendo el atacante más diferencial de los blanquiazules. Tampoco lo hizo nada mal Guedes, que fue el que puso en más aprietos a la defensa rival, mientras que Kubo apenas pudo hacer daño y Sadiq, que jugó titular con la Real en Liga después de 14 meses, estuvo siempre en inferioridad ante los centrales.

Así las cosas, y después de igualar dos goles de desventaja ante un Villarreal, el postrero tanto de Moleiro fue un enorme jarro de agua fría que dejó helada a la parroquia de Anoeta. Seguramente no hizo justicia a la segunda mitad de los de Sergio, pero al menos el gol de Barrenetxea permitió soñar durante unos minutos con completar la remontada. A pesar de la derrota, el donostiarra confirmó con semejante golazo que la Real cuenta con un futbolista diferencial arriba. En Vitoria será titular, ¿no?