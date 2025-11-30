Argietan jar dezagun azpimarra
Igandea, 30 azaroa 2025, 17:57
1
Irakurketa positiboa ere egin daiteke
Ez da erraza azken unean jasandako kolpearen ostean mira ondorio positiboetan jartzea, baina akatsak akats eta hutsuneak hutsune, txuri-urdinak sailkapeneko goiko postuetan dagoen talde indartsu baten aurka 0-2koa iraultzeko atarian izan zirela ere nabarmendu behar da.
2
Bai Ander, zure urtea da hau.
Halaxe esan omen zion bati baino gehiagori Barrenek denboraldiaurrean eta, oraingoz behintzat, hitza betetzen ari da. Taldearen bolada ilunenean ere bera izan da ia argi bakarra eta azken partidetan, lesioa tarteko, erabakigarria izaten ari da. Lastima atzoko golak punturik batzeko balio ez izatea, baina donostiarraren aurrerapausoa begi-bistakoa da.
3
Sadiq aukerak agortzen ari da
«Eta gainerako erdiko aurrelari guztiak min hartuta egoteak Sadiq errekuperatzeko aukera eskainiko baligu?». Bada, oraindik, nigeriarren golak ospatzeko itxaropena galdu ez duen realzalerik. Gogotsu atera zen atzo, bai, baina ez dirudi hori nahikoa izango denik.
4
Harrobia albiste onen iturri beti
Argiak itzalen gainetik nabarmendu nahi baditugu, ezin dugu Carreraren debuta aipatu gabe utzi. Baldintzak hala bultzatuta izan bada ere, errenteriarrak lehen taldearekin jokatzeko aukera izan zuen eta hori beti da pozgarria. Baita. noski, harrobitik ateratako beste jokalari batek, Aritzek, 300 partidako marka erdiestea ere.
5
Reus, argiak ilunen gainetik finkatzeko parada
Min egiten duten porrot horietakoa izan da, baina zauriak lehenbailehen josi eta aurrera begiratzea baino ez da geratzen, asteazkenean erronka polita baitu Realak Reusen. Taldea ondo egiten ari den hori egonkortzeko balio beza.