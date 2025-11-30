El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Villarreal
Valoración individual de los realistas en la dura derrota txuri-urdin en Anoeta, con nueva genialidad de Barrene
San Sebastián
Domingo, 30 de noviembre 2025, 17:14
Valoración de 0 a 5 a los jugadores de la Real Sociedad por parte de Beñat Barreto, cronista de EL DIARIO VASCO, del encuentro disputado ... ante el Villarreal en Anoeta. Los puntos obtenidos en los partidos de Liga y Copa del Rey computan para que a final de temporada se entregue el DV de Oro, un galardón que atesora 40 años de trayectoria, al jugador con mayor puntuación. Además, tú también puedes puntuar la actuación de los jugadores.
Álex Remiro
Guardameta
No puede hacer nada en ninguno de los tres goles, sobre todo en el tercero donde hay un bosque de piernas y no ve salir el balón. Se llevó un fuerte golpe de Aritz, pero pudo continuar. Buena parada de reflejos en la primera mitad a Moleiro, mientras que arriesgó regateando a Gerard.
Jon Mikel Aramburu
Defensa
De menos a más, combinó acciones positivas como el duelo final con Oluwaseyi como otras mal ejecutadas como en el primer tanto de Moleiro. Trata de tapar el pase al costado y se aleja del poseedor del balón, que remata solo desde la frontal. Interesante arrancada en la amarilla a Gueye.
Aritz Elustondo
Defensa
Sorpresa en el once inicial entrando por el lesionado Zubeldia. Caleta-Car es ahora el cuarto central. Lo cierto es que no notó la inactividad y estuvo con chispa para duelar. Gran cabezazo que Júnior despeja a córner y bien en una jugada con Buchanan, aunque luego se le marchó muy fácil.
Jon Martín
Defensa
Le cambian la pareja de baile, pero sigue siendo un central contundente y temible por arriba. De risa la amarilla que ve cuando salta dos metros por encima de Ayoze, que no se levanta del suelo. Contundente para ir al choque, también para salir conduciendo. Lástima esa última de cabeza.
Sergio Gómez
Defensa
Flojo encuentro del lateral, como si le faltara el fuelle que ha tenido durante toda la temporada. Tenía que parar a Buchanan, que le dejó atrás en un par de ocasiones simplemente echándose el balón por fuera hacia adelante. Con la entrada de Barrenetxea mejoró, pero esta vez poca cosa.
Carlos Soler
Centrocampista
Al fin una de esas jugadas en las que tenía posición franca de remate terminan dentro. Es él quien corta el pase en la presión alta blanquiazul y luego recibe en la frontal, y estando estático, se saca un remate perfecto al palo alejado. Golazo. Salvo en la de Aritz, sin daño a balón parado.
Jon Gorrotxategi
Centrocampista
Se tuvo que meter como central pero lateralizado en la derecha para poder sacar el balón jugado debido a la doble punta que utiliza Marcelino. El balón le llegaba fácil, pero luego no era sencillo conectar con la gente de adelante. Realizó buenas vigilancias para que el Villarreal no corriera.
Brais Méndez
Centrocampista
De los pocos que tuvo acierto en la primera mitad, aunque luego se fue apagando poco a poco. Gran pase con el exterior a Guedes e intenso para ir al suelo en el 16 y cortar la contra de Ayoze. Probó fortuna con dos remates desde lejos, pero no encontró portería. Se encaró con Akhomach.
Take Kubo
Atacante
No está con esa chispa de otras temporadas. Debería entender su rol actual porque ahora mismo Guedes y Barrenetxea están por delante. Mal acción ofensiva y mal despeje que luego termina en el 0-1, en el que no tapa a Pedraza, su par. Robo y pase a Soler en el 1-2. Buen remate con la derecha.
Gonçalo Guedes
Atacante
Le sacaron de la derecha, y aunque tocó menos balón que otras veces, propuso más que Sadiq y Kubo. Gran desmarque y buen pase a Sadiq, que llegó tarde. Potente disparo desde la frontal que Júnior tuvo que despejar en dos tiempos. Salvo que estuviese tocado, debió seguir en el campo.
Sadiq Umar
Atacante
Inofensivo, no tuvo apenas contacto con el balón. Necesita espacios para generar, algo que el Villarreal no da opción a ello. Es el cuarto delantero y se puede entender su titularidad cuando venía de aportar en Negreira y ante el Elche. Con amarilla fue sustituido por si las moscas.
Ander Barrenetxea
Atacante
Mejor del partido
En el mejor momento de su carrera. De golazo en golazo. Precioso golpeo por cómo baja la pelota tras superar la barrera.
Arsen Zakharyan
Centrocampista
Activo, primero como interior y luego en derecha. No se aprovechó su golpeo.
Gorka Carrera
Atacante
Debut como realista. Tiró desmarques sin parar y le cayó un balón que no pudo remachar.
Mikel Goti
Atacante
Lástima que ese balón suelto en área pequeña no terminara dentro. Gran robo nada más salir.
Beñat Turrientes
Centrocampista
De regreso, salvó el 2-3 bajo palos en una acción de valor gol jugándose el físico.
Baja
Sergio Gómez
Flojo encuentro, sufrió en defensa con Buchanan
Sube
Confiado
Brais Méndez
Pidió el balón cuando más atascada estaba la Real
Clasificación general
JugadorPuntos
Mikel Oyarzabal45
Ander Barrenetxea40
Jon Gorrotxategi37
Sergio Gómez36
Brais Méndez35
Carlos Soler34
Gonçalo Guedes34
Álex Remiro33
Igor Zubeldia31
Jon Mikel Aramburu31
Take Kubo26
Aihen Muñoz21
Jon Martín21
Duje Caleta-Car20
Beñat Turrientes19
Pablo Marín19
Arsen Zakharyan18
Aritz Elustondo9
Mikel Goti9
Sadiq Umar9
Álvaro Odriozola7
Orri Óskarsson7
Jon Karrikaburu6
Yangel Herrera6
Luka Sucic4
Gorka Carrera2
Unai Marrero2
El árbitro: Soto Grande
Impresentable actitud encarándose con Barrenetxea cuando éste ya se marchaba. No pitó una falta clara de Pedraza a Kubo cuando podía ser la segunda. Chulería que hacía tiempo no se veía.
