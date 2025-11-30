Más de cinco minutos de aplausos para Lucía Lacarra en su emotivo regreso al que fuera su primer escenario

De pie y con una ovación de más de cinco minutos. Así terminaron las 650 personas que se acercaron al salón de actos de Zumaiena ... Ikastola para disfrutar en directo de la bailarina Lucía Lacarra. La zumaiarra ha ofrecido este domingo el espectáculo Fordlandia junto a su partenaire, el bailarín canadiense Matthew Golding, en el mismo escenario que la vio bailar por primera vez.

A lo largo de su trayectoria, Lacarra ha pisado los escenarios más prestigiosos del mundo y ha sido bailarina principal en algunas de las compañías internacionales más relevantes. Desde sus inicios, su carrera ha seguido múltiples caminos y, en esta nueva etapa, impulsa proyectos propios a través de su compañía Lucia Lacarra Ballet.

Para la artista, la cita de este domingo tenía un significado especial, ya que regresaba al lugar donde todo comenzó. «Para mí, bailar en ese escenario es algo muy emotivo y un auténtico placer. Fue el primero en el que actué cuando se inauguró la academia de danza de Zumaia. Siempre será un lugar único, porque fue mi primera vez, mi primer escenario; lo he sentido como mío», recordaba la bailarina zumaiarra cuando se anunció el espectáculo a finales de octubre.

La actuación de este domingo también tuvo un valor especial para su propia compañía. Aunque a lo largo de su carrera ha brillado en escenarios tan emblemáticos como el Bolshói de Moscú o el Teatro alla Scala de Milán, Lucía Lacarra solo ha bailado en momentos puntuales en su localidad natal, Zumaia. Esta vez, en cambio, presentó un espectáculo completo en Zumaia con Matthew Golding.

Como en los grandes teatros que han acogido sus proyectos, el escenario de Zumaiena también se envolvió con imágenes de Zumaia. Y es que la playa de Itzurun ha sido fuente de inspiración para la pareja y escenario natural de los trabajos audiovisuales que acompañan a 'Fordlandia' y 'Lost Letters'. Por ello, no faltarán las evocadoras imágenes de la playa proyectadas tras los bailarines, acompañando cada movimiento sobre el escenario.

Así, las y los vecinos que se acercaron hasta la sala pudieron disfrutar de un espectáculo que aúna danza, música y arte visual. La idea de esta obra nació durante el confinamiento por el Covid-19, con el objetivo de plasmar ese distanciamiento que ellos estaban viviendo como pareja artística y en la vida real. Con una duración aproximada de 70 minutos, la obra aborda el tema de las diferentes maneras de esa separación forzada. 'Fordlandia' reúne seis coreografías de estilo neoclásico, enlazadas entre sí mediante breves piezas audiovisuales filmadas en parajes naturales como el flysch de Zumaia o un bosque próximo a la localidad holandesa de Bergen Aan Zee, así como un teatro vacío de Dortmund en el inicio del espectáculo.

Según ha explicó el director de Zumaiena, Isaak Aranberri, la idea de ofrecer la función nació a través de una conversación con la propia Lucía Lacarra. «En Zumaiena Ikastola, estamos inmersos en un proceso de transformación. Tenemos en marcha el proceso de creación de una Cooperativa Integral de Utilidad Pública, en la que la colaboración y el trabajo para con el pueblo son uno de nuestros principales objetivos. En ese camino, como agentes del pueblo, queremos dar un espacio al emprendizaje, fomentando la colaboración entre agentes más allá de la educación. Y, en este sentido, al igual que Lucía Lacarra con su propia compañía de ballet, estamos inmersos en una nueva era», señaló el director del centro el día de la presentación.

La función superó todas las expectativas. Tras cerca de 70 minutos de danza, el público felicitó y aplaudió largamente a su vecina, Lucía Lacarra, y al bailarín canadiense Matthew Golding. La pareja, por su parte, agradeció al público su afecto del público con reverencias. Además, la hija de la bailarina internacional subió al escenario con unas flores y acompañó a los artistas durante los últimos momentos de la larga ovación por parte del público.