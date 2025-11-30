Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Más de cinco minutos de aplausos para Lucía Lacarra en su emotivo regreso al que fuera su primer escenario

La bailarina zumaiarra ofreció este domingo el espectáculo 'Fordlandia' en el salón de actos de Zumaiena Ikastola, junto a su partenaire, el bailarín canadiense Matthew Golding

Sara Utrera

Sara Utrera

Domingo, 30 de noviembre 2025, 13:51

Comenta

De pie y con una ovación de más de cinco minutos. Así terminaron las 650 personas que se acercaron al salón de actos de Zumaiena ... Ikastola para disfrutar en directo de la bailarina Lucía Lacarra. La zumaiarra ha ofrecido este domingo el espectáculo Fordlandia junto a su partenaire, el bailarín canadiense Matthew Golding, en el mismo escenario que la vio bailar por primera vez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Seis ertzainas heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en Donostia
  2. 2

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  3. 3 Un herido grave en un accidente en la N-121-A en Irun tras una colisión entre un coche y un camión
  4. 4 Tabakalera se queda sin cafetería tras un recurso a la concesión por «irregularidades»
  5. 5 El albañil que ganó 123 millones del Euromillones y abrió un centro para jóvenes con discapacidad: «Me criaron para ayudar»
  6. 6

    Venezuela denuncia el cierre de su espacio aéreo como un «acto hostil» de Estados Unidos
  7. 7

    El Ayuntamiento de Donostia acogerá de urgencia a los okupas de Martutene antes de su desalojo este jueves
  8. 8

    El Papa sorprende al no querer rezar durante su visita a la Mezquita Azul de Estambul
  9. 9

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  10. 10

    Los guipuzcoanos arruinados que se acogen a la ley de Segunda Oportunidad se triplican en tres años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Más de cinco minutos de aplausos para Lucía Lacarra en su emotivo regreso al que fuera su primer escenario

Más de cinco minutos de aplausos para Lucía Lacarra en su emotivo regreso al que fuera su primer escenario