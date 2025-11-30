Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Astilleros Balenciaga firma el protocolo de venta con el grupo árabe a falta del acuerdo con el comité
La imagen de un barco nuevo saliendo de Astilleros Balenciaga de Zumaia volverá a repetirse tras la compra por Abu Dhabi Ports Morquecho

Astilleros Balenciaga firma su venta al grupo árabe y se garantiza el futuro de su actividad

Abu Dhabi Ports se hace con el astillero zumaiarra en una operación valorada en 11,2 millones de euros. La ejecución de la operación queda únicamente pendiente del acuerdo con el comité de empresa

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Domingo, 30 de noviembre 2025, 16:44

Comenta

Astilleros Balenciaga ha cerrado su venta al grupo árabe Abu Dhabi Ports. La administración concursal ha firmado este acuerdo tras un intenso fin de semana ... de negociaciones y trámites para una operación valorada en 11,2 millones de euros y que permite al astillero zumaiarra salvar su futuro. La venta a este grupo inversor árabe garantiza el futuro de la actividad de la empresa y de sus trabajadores. Una vez que el comité de su visto bueno el acuerdo se ejecutará definitivamente.

