Astilleros Balenciaga firma su venta al grupo árabe y se garantiza el futuro de su actividad

Astilleros Balenciaga ha cerrado su venta al grupo árabe Abu Dhabi Ports. La administración concursal ha firmado este acuerdo tras un intenso fin de semana ... de negociaciones y trámites para una operación valorada en 11,2 millones de euros y que permite al astillero zumaiarra salvar su futuro. La venta a este grupo inversor árabe garantiza el futuro de la actividad de la empresa y de sus trabajadores. Una vez que el comité de su visto bueno el acuerdo se ejecutará definitivamente.

El Gobierno Vasco se ha felicitado por esta firma: «Hoy es un gran día para Euskadi, para nuestra industria, para el sector naval vasco, para el municipio de Zumaia y para los trabajadores de Balenciaga y sus familias, que han vivido meses de incertidumbre», ha valorado el consejero de Industria, Mikel Jauregi.

Astilleros Balenciaga entró en concurso de acreedores hace un año, y este acuerdo garantizará carga de trabajo y el mantenimiento de la gran mayoría del empleo, con 59 empleados de una plantilla que, además, podría ampliarse. Las prolijas negociaciones, de varios meses, avanzaron este sábado con la firma del protocolo, comúnmente llamado Memorándum de Entendimiento, que significaba que las partes involucradas en la compraventa habían llegado a un acuerdo preliminar sobre los términos y condiciones principales de la transacción al consorcio árabe que forman Abu Dhabi Ports y Premiere Marine, que operarán en adelante en Zumaia bajo la marca Balenciaga Shipyard.

La dirección de la compañía y el Gobierno Vasco han completado todos los trámites previos a lo largo de esta semana. Ese avance ha permitido llegar al momento previsto para la firma con el procedimiento prácticamente concluido. El comité de empresa ha expresado en los últimos días una mezcla de cautela y esperanza ante la posibilidad de asegurar el futuro del astillero. El grupo adquiriente presentó una propuesta que asegura carga de trabajo inmediata, un requisito indispensable para garantizar la continuidad de Balenciaga.

El pasivo original de Astilleros Balenciaga ascendía a 28 millones. Cofides, la sociedad estatal de financiación, aceptó en marzo una quita que redujo su deuda de 15 a 8,5 millones. Ese ajuste dejó la cifra total a abonar en 21,5 millones y facilitó la llegada de ofertas de distintos inversores debido a un escenario más atractivo. Dentro de esas propuestas destacó la de Abu Dhabi Ports Group, que se comprometió a asumir un 30% de la deuda total, un importe que ronda los 7,1 millones.

El aspecto laboral también ha adquirido un peso determinante durante la negociación. La oferta del grupo árabe superó a las demás gracias a un compromiso firme con el mantenimiento del empleo. El consorcio asumirá 59 contratos, incluidos los de 15 trabajadores mayores de 55 años, y se hará responsable de las deudas con la Seguridad Social y Geroa vinculadas a esas plantillas. Únicamente quedarán fuera siete puestos relacionados con contratos de relevo o próximos a la jubilación. Los responsables del grupo trasladaron su intención de fortalecer el proyecto industrial de la empresa bajo la nueva denominación Balenciaga Shipyard y de impulsar un crecimiento sostenible a corto y medio plazo.

Conocedores del sector

Abu Dhabi Ports Group opera como una de las corporaciones más influyentes del sector. Su consejero delegado, Mohamed Juma Al Shamisi, figura entre los empresarios más relevantes de la región y dirigió en el pasado el consejo de Etihad Airways. El grupo gestiona un amplio ecosistema de negocios que incluye terminales portuarias, zonas francas, logística, transporte marítimo y servicios digitales, con presencia en más de 50 países y una flota de 247 buques.

Dentro de su estrategia de expansión en el sur de Europa y el norte de África, Abu Dhabi Ports cerró en 2023 la adquisición de Noatum, líder español en logística marítima, por un importe cercano a 700 millones. Esta compañía mantiene actividad relevante en el Puerto de Pasaia, centrada en el transporte de coches, lo que refuerza la presencia del grupo en el entorno marítimo vasco.

La incorporación de Astilleros Balenciaga a su estructura empresarial encaja en esa hoja de ruta y supone un paso clave hacia la consolidación de su red industrial en la región. En las últimas décadas, la economía guipuzcoana y vasca no han permanecido ajenas a un fenómeno global: la entrada de capital extranjero en empresas locales. Fondos de inversión, grupos industriales internacionales y grandes gestoras de activos han intensificado sus operaciones en los últimos años.