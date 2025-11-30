San Andrés sigue siendo un día grande en Eibar

La coincidencia de la feria agrícola de San Andrés, en domingo, ha convertido el centro de Eibar en una aglomeración festiva desde primera hora ... de la mañana, pese al sirimiri persistente que ha acompañado buena parte de la jornada. Calles, bares y restaurantes se han aliado con el ambiente de feria para redondear un día que ha vuelto a demostrar el tirón popular de esta cita clásica del calendario eibarrés.

El corazón de la fiesta ha vuelto a latir en torno al concurso agrícola, que este año ha reunido a 47 productores procedentes de distintos puntos de la comarca y del entorno rural guipuzcoano, además de otros territorios cercanos. Entre puestos de verduras, quesos, miel, pan, sidra, frutas y flores, las dos carpas instaladas en el centro urbano se han convertido en el gran refugio frente a la lluvia, pero también en un auténtico mercado vivo donde comprar, saludar y conversar. Aunque el número de baserritarras ha ido a menos –en una década se ha pasado de unos 80 stands a los actuales 47–, la sensación general no es de decadencia, sino de densidad y pujanza. Buena parte del mérito recae en la ciudadanía de Eibar y de la comarca, que ha respondido en masa dando continuidad al espíritu comercial de la feria: se ha vendido, y mucho.

El ganador en frutas ha sido el productor Aitor Elosegi, llegado desde Gabiria. El segundo ha sido Mikel Jauregizar. Elosegi resumía bien una de las grandes preocupaciones del sector; el impacto del cambio climático en el calendario de las cosechas. «La madurez de la fruta ha llegado una semana antes. La recogida empieza a finales de agosto, con las primeras variedades, y cada una tiene su fecha. Tenemos unas 30 variedades y la última se recoge por noviembre», explicaba, mientras atendía a los clientes. El problema, añadía, es que los costes suben y las producciones son cada vez más inciertas. «El producto que sacamos a la venta muchas veces lo mantenemos en precio, pero lo que más nos influye son los cambios climáticos.». Aún así, Elosegui se mostraba firme en seguir apostando por la venta directa. «El consumidor sigue valorando el producto de kilómetro 0. Pese a la menor producción y los hándicaps, hay que seguir trabajando sin parar». Desde Álava, Iñigo Pérez de Unzueta se estrenaba en la feria eibarresa. «Es la primera vez que vengo a Eibar. Me han dicho que han bajado mucho los puestos, el número de stands, aunque a decir verdad las cosas se han complicado para todos», comentaba. Dedicado a la producción de legumbres y patatas, Iñigo ha tomado el relevo familiar hace apenas unos meses: «Se han jubilado mis aitas y desde el 1 de enero me dedico yo a esto. Es, en cierto modo, un negocio nuevo. Han subido los precios por la inflación y por el incremento del coste de los abonos y otros insumos. Aguantar en el campo exige hoy hacer números todos los días». Sobre los nuevos hábitos de consumo, señalaba que hay un doble movimiento.

Con otra trayectoria muy distinta, José Lombide, de Aretxabaleta y con huerta en Aramaio, aportaba la mirada de quien lleva medio siglo vendiendo en plazas y ferias. «En Eibar se producen buenas ventas. Aquí la gente viene con 50 euros para gastar», afirmaba con una sonrisa. Lombide recordaba su paso por la plaza del mercado de Eibar a principios de los años noventa. «Estuve vendiendo en el mercado entre 1991 y 1992. Han cambiado muchas cosas, pero en este momento no me puedo quejar con los precios. Lo que produces, lo vendes. Eso sí, cada vez somos menos en el caserío».

La ganadora en legumbres ha sido Ezozi Etxeberria, de Soraluze. En pan, el primer premio ha sido para Lourdes Malaetxeberria y el segundo para Lourdes Mazoriaga.

En el concurso de quesos el primer premio ha recaído en Maider Martinez, de, Legutio y el segundo para la quesería Aizpea, de Olebarria. El mejor caserío de Eibar ha correspondido a Alberdi Oregi y la mejor presentación para Ezozi Etxebarria y la segunda para Olatz Alberdi.