Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Eibar sigue siendo una plaza fuerte para quienes apuestan por el género bien presentado y el trato directo.

Ver 17 fotos
Eibar sigue siendo una plaza fuerte para quienes apuestan por el género bien presentado y el trato directo. Félix Morquecho
Feria agrícola

San Andrés sigue siendo un día grande en Eibar

Concurrida feria agrícola con 47 productores, buenas ventas y voces que alertan del impacto del clima, los costes y la falta de relevo

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Domingo, 30 de noviembre 2025, 19:04

Comenta

La coincidencia de la feria agrícola de San Andrés, en domingo, ha convertido el centro de Eibar en una aglomeración festiva desde primera hora ... de la mañana, pese al sirimiri persistente que ha acompañado buena parte de la jornada. Calles, bares y restaurantes se han aliado con el ambiente de feria para redondear un día que ha vuelto a demostrar el tirón popular de esta cita clásica del calendario eibarrés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresado en la UCI el conductor herido en el accidente de la N-121-A en Irun tras una colisión entre un coche y un camión
  2. 2 Seis ertzainas heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en Donostia
  3. 3

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  4. 4

    La carretera se cobra la vida de cinco jóvenes este domingo
  5. 5 El albañil que ganó 123 millones del Euromillones y abrió un centro para jóvenes con discapacidad: «Me criaron para ayudar»
  6. 6 Consiguen rescatar a un perro que llevaba diez días desaparecido en un monte de Gipuzkoa
  7. 7

    Los guipuzcoanos arruinados que se acogen a la ley de Segunda Oportunidad se triplican en tres años
  8. 8 Tabakalera se queda sin cafetería tras un recurso a la concesión por «irregularidades»
  9. 9 La gastronomía vasca triunfa en la nueva ciudad más poblada del mundo: tres restaurantes para 42 millones de personas
  10. 10 Letizia ya tiene sustituto de Felipe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco San Andrés sigue siendo un día grande en Eibar