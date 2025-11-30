Altuna III y Ezkurdia pueden 22-14 con Elordi y Zabaleta en un Astelena lleno
La resistencia de los campeones de 2023 se ha resquebrajado a partir del 12-11
Joseba Lezeta
Eibar
Domingo, 30 de noviembre 2025, 19:51
Altuna III y Ezkurdia acaban líderes la segunda jornada del Campeonato de Parejas gracias a la victoria por 22-14 ante Elordi y Zabaleta en ... un Astelena lleno con 1.100 espectadores que han disfrutado de un partido equilibrado hasta el 12-11 y roto después por el campeón manomanista, excelso por momentos. La dupla de delanteros está empatada en cabeza de la clasifiación con Laso y Albisu, a quienes adelanta por un tanto de diferencia en el cómputo general.
Jokin Altuna ha cuajado una excelente actuación de principio a fin. Solo entre el 8-3 y el 12-11 han dado Elordi y Zabaleta la impresión de que podían complicar la tarde a los rivales. Han hecho sufrir a Ezkurdia, al dificultar su defensa de aire en la pared izquierda. Después, Altuna ha vuelto a coger las riendas del juego y ha incomodado en todo momento a la pareja campeona de 2023, cuyo rendimiento ha caído en la recta final, sobre todo el de Zabaleta.
El encuentro ha durado 58 minutos, tiempo en el que han llegado a 473 pelotazos a buena.
