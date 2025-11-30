Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Altuna III celebra la victoria en Eibar. Jose Mari López
Pelota - Campeonato de Parejas

Altuna III y Ezkurdia pueden 22-14 con Elordi y Zabaleta en un Astelena lleno

La resistencia de los campeones de 2023 se ha resquebrajado a partir del 12-11

Joseba Lezeta

Eibar

Domingo, 30 de noviembre 2025, 19:51

Comenta

Altuna III y Ezkurdia acaban líderes la segunda jornada del Campeonato de Parejas gracias a la victoria por 22-14 ante Elordi y Zabaleta en ... un Astelena lleno con 1.100 espectadores que han disfrutado de un partido equilibrado hasta el 12-11 y roto después por el campeón manomanista, excelso por momentos. La dupla de delanteros está empatada en cabeza de la clasifiación con Laso y Albisu, a quienes adelanta por un tanto de diferencia en el cómputo general.

