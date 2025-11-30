Un herido en un accidente grave en la N-121-A en Irun tras una colisión entre un coche y un camión
La vía permanece cortada en ambos sentidos y el el tráfico se desvía por la carretera vieja
L. G.
Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:41
Un persona ha resultado herida en una colisión grave entre un coche y un camión en la N-121-A en Irun, sentido Pamplona, a primera hora de la mañana.
El accidente ha obligado a cortar la carretera N-121- A en ambos sentidos. El suceso ha ocurrido en el punto kilométrico 72 en Irun, sentido Pamplona. La vía permanece cortada en ambos sentidos y la Ertzaintza desvía el tráfico por la carretera vieja.
🚨🚗#Istripu_larria #N121A km 72 #Irun-en Iruñeko norantzan. ❌Errepidea itxita norantza bietan.— Trafiko (@trafikoaEJGV) November 30, 2025
🚨🚗Accidente grave en la N-121-a pk 72 en Irun sentido Iruña. ❌Carretera cortada en ambos sentidos.
☎️011#Autopilaketak #Trafikoa pic.twitter.com/0OR0WcL5fb
En actualización
