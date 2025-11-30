Un herido en un accidente grave en la N-121-A en Irun tras una colisión entre un coche y un camión La vía permanece cortada en ambos sentidos y el el tráfico se desvía por la carretera vieja

L. G. Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:41 | Actualizado 08:54h.

Un persona ha resultado herida en una colisión grave entre un coche y un camión en la N-121-A en Irun, sentido Pamplona, a primera hora de la mañana.

El accidente ha obligado a cortar la carretera N-121- A en ambos sentidos. El suceso ha ocurrido en el punto kilométrico 72 en Irun, sentido Pamplona. La vía permanece cortada en ambos sentidos y la Ertzaintza desvía el tráfico por la carretera vieja.

