El Gobierno Vasco dice que «hoy es un gran día para Euskadi, para Zumaia y los trabajadores de Balenciaga»

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, que se ha implicado directamente en la venta de Astilleros Balenciaga, ha ... valorado de forma «muy positiva» que se haya firmado este domingo la venta del astillero al Grupo Abu Dhabi.

Ha manifestado que «hoy es un gran día para Euskadi», ya que tras meses de intenso trabajo y negociaciones hemos conseguido atraer a un inversor que cumpliera con las condiciones que pedimos desde el Ejecutivo vasco, como son que sea un proyecto industrial que garantice el futuro de la empresa, con un inversor sólido, con capacidad de gestión contrastada y que presenta un plan de futuro para garantizar la actividad de la empresa y el mantenimiento del empleo de calidad«.

El consejero de Industria apunta que la operación de compraventa queda ahora únicamente condicionada a un acuerdo con el comité de empresa. Como ya había adelantado este periódico, éste es el último trámite de una compraventa que cuenta ya con todos los parabienes.

Además, indica que el Gobierno Vasco está trabajando para simplificar las concesiones actuales a una concesión única, una cuestión que se espera que esté resuelta en los próximos días.

El consejero de Industria no oculta su satisfacción por una operación que no ha sido nada sencilla. En este sentido, agradece el trabajo realizado por parte de todos los implicados en la operación, «con una mención especial al equipo de la viceconsejería de Promoción Industrial, que ha trabajado intensamente para lograr un proyecto industrial sólido y estable que garantice el futuro de Astilleros Balenciaga y sus trabajadores».

Jáuregi también destaca que el acuerdo «es fruto del compromiso que asumimos desde el primer día tras el anuncio del posible cierre de la empresa». Remarca que «no ha sido un proceso fácil. A pesar de las dificultades que nos hemos encontrado en el camino, nunca hemos caido en el derrotismo. Todos entendemos la importancia de trabajar duro, con constancia y discreción».