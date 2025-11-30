Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Astilleros Balenciaga firma su venta al grupo árabe y se garantiza el futuro de su actividad

El Gobierno Vasco dice que «hoy es un gran día para Euskadi, para Zumaia y los trabajadores de Balenciaga»

El consejero de Industria se congratula por el cierre de la operación y por atraer un inversor que garantiza el futuro del astillero y de los empleos

Pilar Aranguren

San Sebastián

Domingo, 30 de noviembre 2025, 17:32

Comenta

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, que se ha implicado directamente en la venta de Astilleros Balenciaga, ha ... valorado de forma «muy positiva» que se haya firmado este domingo la venta del astillero al Grupo Abu Dhabi.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Seis ertzainas heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en Donostia
  2. 2 Ingresado en la UCI el conductor herido en el accidente de la N-121-A en Irun tras una colisión entre un coche y un camión
  3. 3

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  4. 4 Tabakalera se queda sin cafetería tras un recurso a la concesión por «irregularidades»
  5. 5 El albañil que ganó 123 millones del Euromillones y abrió un centro para jóvenes con discapacidad: «Me criaron para ayudar»
  6. 6

    Los guipuzcoanos arruinados que se acogen a la ley de Segunda Oportunidad se triplican en tres años
  7. 7

    Mueren cinco jóvenes en las carreteras este domingo
  8. 8 Consiguen rescatar a un perro que llevaba diez días desaparecido en un monte de Gipuzkoa
  9. 9 La gastronomía vasca triunfa en la nueva ciudad más poblada del mundo: tres restaurantes para 42 millones de personas
  10. 10

    Donde se salvan las anorexias más graves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Gobierno Vasco dice que «hoy es un gran día para Euskadi, para Zumaia y los trabajadores de Balenciaga»

El Gobierno Vasco dice que «hoy es un gran día para Euskadi, para Zumaia y los trabajadores de Balenciaga»