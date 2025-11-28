Las 10 noticias clave de la jornada
Gipuzkoa: Nuevo revés judicial a la Diputación de Gipuzkoa por «imponer» el Multikirola
San Sebastián: Un arranque de Navidad en un escenario de ensueño
Empresa: Quantum negocia la venta de la histórica papelera Papresa de Errenteria a CL Grupo Industrial
Trabajo: Las pensiones subirán un 2,7% en 2026, una media de 43 euros al mes en Gipuzkoa
Aniversario: Un acto histórico para recordar a las víctimas del bombardeo de Gernika
Mundo: Un grupo de bomberos de Donostia, retenidos en Guinea Bissau tras un golpe de Estado: «Hay mucha incertidumbre»
Tribunales: El Congreso retirará el sueldo y el voto a Ábalos desde el 4 de diciembre
Política: Feijóo pide a los empresarios catalanes su apoyo para que Junts se sume a una moción de censura
Consumo: El Black Friday en las calles: del «no es algo nuestro» al «voy a gastar más de lo pensado»
Real Sociedad: Sergio Francisco: «No veía que Oyarzabal estuviera cerca de la lesión»