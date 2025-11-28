Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada

Las 10 noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este viernes

Viernes, 28 de noviembre 2025, 21:13

Gipuzkoa: Nuevo revés judicial a la Diputación de Gipuzkoa por «imponer» el Multikirola

San Sebastián: Un arranque de Navidad en un escenario de ensueño

Empresa: Quantum negocia la venta de la histórica papelera Papresa de Errenteria a CL Grupo Industrial

Trabajo: Las pensiones subirán un 2,7% en 2026, una media de 43 euros al mes en Gipuzkoa

Aniversario: Un acto histórico para recordar a las víctimas del bombardeo de Gernika

Mundo: Un grupo de bomberos de Donostia, retenidos en Guinea Bissau tras un golpe de Estado: «Hay mucha incertidumbre»

Tribunales: El Congreso retirará el sueldo y el voto a Ábalos desde el 4 de diciembre

Política: Feijóo pide a los empresarios catalanes su apoyo para que Junts se sume a una moción de censura

Consumo: El Black Friday en las calles: del «no es algo nuestro» al «voy a gastar más de lo pensado»

Real Sociedad: Sergio Francisco: «No veía que Oyarzabal estuviera cerca de la lesión»

Top 50
  1. 1 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  2. 2 Tragedia en Berriz: el menor fallecido y el herido tras ser arrollados por un autobús cuando iban en bici son primos
  3. 3 La nueva tienda de Ikea que abre en Euskadi: 3.000 metros y 48 empleos directos
  4. 4

    Los médicos empiezan a reprogramar citas a las puertas de la huelga del 9 al 12 de diciembre
  5. 5

    El desahucio de 111 personas del instituto okupado en Martutene será el próximo jueves
  6. 6 Los 163.000 empleados públicos vascos cobrarán de media 1.000 euros por los atrasos de este año
  7. 7 Vandalizan el mural del Guernica horas antes de los actos institucionales
  8. 8 Piden 745.000 euros por 50 años de uso: una antigua VPO en San Sebastián sale a la venta
  9. 9 Un cirujano vascular recomienda tres formas naturales de mantener las arterias con una vitamina clave para fortalecer el corazón
  10. 10 El mercadillo navideño con el árbol de Navidad más espectacular de Europa

