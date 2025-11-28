Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La pensiones subirán un 2,7% en 2026, una media de 43 euros al mes en Gipuzkoa

Las de jubilación lo harán en 48 euros al mes y sobrepasarán la media de los 1.800 euros tras conocerse este viernes el dato adelantado del IPC de noviembre

Alexis Algaba

Alexis Algaba

San Sebastián

Viernes, 28 de noviembre 2025, 09:31

Las pensiones subirán un 2,7% en 2026, un aumento que se ha conocido este viernes tras publicar el INE el dato adelantado del ... IPC promedio de los últimos doce meses, que deberá confirmarse posteriormente a mediados de diciembre. Con este incremento las prestaciones medias en Gipuzkoa, registrarán un incremento de cerca de 43 euros, hasta situarse en los 1.634 euros de media (la pensión media en octubre que consta en los registros de la Seguridad Social es de 1.591 euros). Las de jubilación, que son la de cuantía más elevada, se incrementarán una media de 48 euros hasta sobrepasar por primera vez los 1.800 euros de media.

