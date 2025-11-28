La pensiones subirán un 2,7% en 2026, una media de 43 euros al mes en Gipuzkoa

Las pensiones subirán un 2,7% en 2026, un aumento que se ha conocido este viernes tras publicar el INE el dato adelantado del ... IPC promedio de los últimos doce meses, que deberá confirmarse posteriormente a mediados de diciembre. Con este incremento las prestaciones medias en Gipuzkoa, registrarán un incremento de cerca de 43 euros, hasta situarse en los 1.634 euros de media (la pensión media en octubre que consta en los registros de la Seguridad Social es de 1.591 euros). Las de jubilación, que son la de cuantía más elevada, se incrementarán una media de 48 euros hasta sobrepasar por primera vez los 1.800 euros de media.

El INE publicó este jueves el IPC adelantado de noviembre, que se situó en el 3% tras repuntar en esta recta final de año. Este dato es el que marca el cálculo de cuánto subirá la pensión, que desde 2022 se eleva de forma automática con la inflación media de los últimos doce meses (de diciembre a noviembre), sin necesidad ya de que sea el Gobierno de turno el que lo decida. No obstante, habrá que esperar a conocer el dato de inflación definitivo el 13 de diciembre para confirmar oficialmente esta subida, aunque habitualmente es idéntico.

La revalorización supondrá, aproximadamente, 603 euros adicionales al año de media para las casi 200.000 pensiones que la Seguridad Social abona en el territorio, mientras que las pensiones medias de los jubilados tendrán una subida de aproximadamente 672 euros.

Este incremento beneficiará a los más de 9,4 millones de personas que reciben 10,4 millones de pensiones contributivas (más de 175.000 en Gipuzkoa), además de los 715.000 pensionistas correspondientes al Régimen de Clases Pasivas del Estado, que también verán cómo se revalorizan sus prestaciones con el mismo índice.

Los autónomos sumarán 33 euros

Los autónomos jubilados de Gipuzkoa, alrededor de 30.000 según las estadísticas de la Seguridad Social, verán incrementarse su pensión al mes alrededor de 33 euros. Son los autónomos del territorio los que actualmente perciben la pensión más alta del conjunto del Estado en lo que a este colectivo se refiere -1.234,8 euros por los 1.011 de la media española- y con la subida percibirán en 2026 una media de 462 euros más, lo que supone 1.268 euros de media en cada nómina.