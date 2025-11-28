El Black Friday en las calles: del «no es algo nuestro» al «voy a gastar más de lo pensado»

El Black Friday se ha convertido en uno de los días con más consumo del año.

Álvaro Guerra Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:51 Comenta Compartir

Las calles de Donostia han vuelto a agrupar a ríos de consumidores con ganas de llenar sus bolsas, pero también con matices. Esta mañana se ha dado el pistoletazo de salida a la época grande –más bien gigante– del consumo en España, el Black Friday. Entre los ciudadanos, existe todo un abanico de opiniones. Muchos aprovechan este movimiento comercial para lanzarse a por las ofertas, pero también los hay quienes no les convence y se resisten a estas tendencias que vienen desde el otro lado del charco.

Entre los más jóvenes, la sensación generalizada es de aprovechar, pero con límite. Un grupo de amigas resume bien esa mezcla de ganas y prudencia. «Venimos con un presupuesto de 150 euros. Aprovechamos no solo para comprar cosas para nosotras, también para tener detalles con familiares. Somos gente joven que trabaja, tampoco nos podemos permitir grandes desembolsos», explica Olaia Canseco, antes de matizar que esta iniciativa también hace que «la gente se obsesione demasiado con esto y que se convierta en consumismo puro».

En la misma línea de consumo contenido se mueven Noa Garate y Nahikari Cousillas, dos jóvenes que paseaban por las calles donostiarras sin una cifra estimada de gasto en mente. «Veníamos sin presupuesto y a comprar lo que viéramos oportuno», relata Garate, haciendo hincapié que lo que más necesitaba era «ropa de invierno como algún abrigo, ahora que ya ha llegado el frío». Sin embargo, estas no esconden su decepción con los precios. «A pesar de que hayan descontado muchos productos, para nosotras es un precio bastante elevado todavía», concluye Cousillas.

Frente a estas voces, otras compradoras reivindican el Black Friday como una oportunidad real para aliviar la lista de regalos para Navidad. Para Maite Iturralde, «hay muy buenos descuentos». «Aprovecho siempre esta iniciativa para comprar regalos para los cumpleaños de mi familia. Esta vez han sido dos camisas y una chaqueta», añade. Mari Paz Durán también admite que suele dejarse llevar por el movimiento comercial. «Me he llevado una blusa, una colonia y un regalo para un familiar. Suelo ir siempre de compras cuando llega esta fecha y normalmente gasto más de lo que tenía pensado», comenta mientras sujetaba cuatro bolsas de diferentes establecimientos. «Ahora que viene la Navidad, es una buena forma de ahorrar», subraya.

«No es algo nuestro»

Sin embargo, no todas comparten ese entusiasmo. Hay quienes se sitúan en el polo opuesto y que no le convencen estas tendencias. Es el caso de Gemma Val, que no le gusta «porque viene de fuera». «No es algo nuestro y yo personalmente no espero a ninguna época del año para hacer compras. Lo hago cuando necesito. Me parece que con lo que tenemos ya somos unos privilegiados y hay otras preocupaciones», ratifica. Entre medias se mueven perfiles como los de Teresa Rubio e Inma Serrats, que admitieron la desconfianza pero también la posibilidad de encontrar alguna ocasión concreta. A ellas les «suele parecer bastante exagerada» la iniciativa. Pero en el caso de Rubio, «llevaba ojeando un producto durante mucho tiempo y he visto la rebaja, por lo que he optado a comprarlo».

El pequeño comercio aparece de fondo en casi todas las voces. Algunos compradores recuerdan que las tiendas de barrio sufren especialmente durante esta época. Rubio y Serrats lo resumen con una frase que se repite en muchos escaparates sin carteles grandes de oferta: «Es una pena. Hay comercios que no te ponen descuentos porque ya sufren mucho durante el año». Porque la realidad es que entre el chollo y el beneficio de los establecimientos, el Black Friday, que llegó a España procedente de Estados Unidos en 2012, se consolida como un termómetro del ánimo del consumidor y como una dura consecuencia para los comercios más pequeños.

Temas

Black Friday

Reporta un error