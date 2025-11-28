El Congreso retirará el sueldo y el voto a Ábalos desde el 4 de diciembre

El Congreso ya tiene en sus manos la confirmación del Tribunal Supremode que ha decretado «prisión provisional comunicada y sin fianza» para el diputado José Luis Ábalos ... . Un requerimiento que era necesario como paso previo para despojarle de su condición de parlamentario, es decir, retirarle el sueldo y el derecho a voto, algo que hará a partir del 4 de diciembre, cuando el auto de prisió provisional sea firme.

Esto se producirá en una reunión extaordinaria y telemática de los miembros de la Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar tienen mayoría, y en la que se aplicará automáticamente el artículo 21 del Reglamento, que reza que «los diputados y diputadas quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta».

Asunto distinto es la entrega del acta, una decisión que solo corresponde al propio Ábalos. Todo indica que, una vez ingresado en Soto del Real, si no ha renunciado ya a ella, no lo hará. Esto provocará que el número total de diputados en la Cámara baja se reduzca a 340 parlamentarios, debilitando la posición del PSOE en las votaciones, ya que hasta ahora, el ex secretario de Organización de los socialistas mantenía la disciplina de voto junto a su antiguo partido pese a haber pasado al Grupo Mixto en febrero de 2014.

Fuentes cercanas a la presidencia del Congreso descartan, por ahora, «abrir el melón» de cambiar el quorum necesario para obtener una mayoría absoluta, que ahora está fijado en la mitad más uno de los miembros de la Cámara, es decir, 176. Salvo giro de guion, se mantendrá en esa cifra.

Auto del juez

El Alto Tribunal, en su respuesta a la presidencia de la Cámara baja, ha informado de que, en auto de fecha 27 de noviembre de 2025, se ha decretado «la prisión provisional comunicada y sin fianza» para D. José Luis Ábalos Meco. El escrito «pone de relieve que el auto de Procedimiento Abreviado no es firme, al estar recurrido en apelación por las representaciones procesales de los Sres. Ábalos Meco y otro, y cuya deliberación está señalada para el próximo día 4 de diciembre de 2025 a las 11:30 horas».