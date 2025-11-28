Sergio Francisco: «No veía que Oyarzabal estuviera cerca de la lesión»

Hablaba Sergio Francisco, pero el verdadero protagonista en la sala de prensa de Zubieta esta mañana era Mikel Oyarzabal. La Real Sociedad comunicó ayer su ... lesión que le mantendrá fuera de los terrenos por lo menos tres semanas y este viernes el técnico irundarra invitaba al resto de la plantilla a dar un paso adelante para mitigar su baja en las próximas jornadas. Empezando por el partido del domingo (14.00 horas) en Anoeta ante el Villarreal.

«Mikel está tranquilo. Ha sido una pena esa lesión, pero está confiado en que se va a recuperar pronto. Le veo apoyando desde fuera al equipo», han sido las primeras palabras del técnico a la hora de valorar el estado del capitán txuri-urdin. «Es un jugador muy importante, que a lo largo del tiempo hemos hablado que era el que tenía mejor mentalidad. Creo que en el grupo hay muchos jugadores que empujan cada día y es una oportunidad para que puedan aportar lo que nos da Mikel», ha indicado. «Tengo plena confianza de que vamos a competir bien con los que estamos», ha asegurado.

Cuestionado sobre si creía que este contratiempo estaba cerca de producirse, ha respondido que «rotundamente no». «Si hubiéramos visto que Mikel estaba cerca de la lesión, hubiéramos quitado entrenamientos. Hemos estado en continuas conversaciones para saber cómo se sentía y estaba. Es una lesión más, más allá de la dinámica en la que se encontraba, que es una de las más exigentes de la plantilla. Si hubiéramos estado pendiente de que la lesión estaba cerca... Cuidamos a cada jugador para que esto no pase. Le ha tocado y ahora lo más importante es recuperarlo bien y lo antes posible», ha profundizado.

El entrenador de la Real confía en que pueda volver antes de Navidad, aunque ha admitido que «con los lesionados no queremos adelantar procesos». «No queremos retrocesos, cuando estén para volver al equipo tienen que estar preparados. Con todos los lesionados soy siempre muy optimista. Veremos cómo es su evolución y ojalá podamos contar con él antes de final de año», ha deseado.

Sobre el vacío que deja en el campo, Sergio ha subrayado que «tenemos delanteros». «Gorka Carrera ha entrenado hoy, está Sadi, Guedes puede jugar en las tres posiciones de ataque... Vamos a pensar qué es lo mejor para enfrentarnos a un rival como el Villarreal», ha expresado.

Las opciones de Carrera y Sadiq

Carrera ha sido precisamente una de las novedades de esta mañana en Zubieta en la vuelta al trabajo del equipo. El delantero de Errenteria es el máximo goleador del Sanse, pero todavía no ha debutado en partido oficial con los mayores. «Con el año que está haciendo en el Sanse le veo preparado para estar en dinámica del primer equipo y para hacerlo muy bien si tiene participación. Por eso sube y seguramente vaya a entrar en nuestra convocatoria. Está con nosotros porque es un chico que nos puede ayudar», ha valorado el irundarra.

Sadiq es el único delantero centro sano disponible en estos momentos, después de que en verano se quedara muy cerca de salir. «Yo le llamaría fútbol. Las cosas en varios meses pueden cambiar mucho. Se ha ido ganando las cosas de principio de temporada hasta ahora. Poco a poco ha ido entrando en el equipo. Si se da el que arranque de inicio seguro que lo va a hacer bien, porque está capacitado y tiene virtudes en las que nos podemos apoyar», ha opinado el técnico.

Además, en la práctica de esta mañana ha reaparecido Igor Zubeldia, que ha permanecido al margen las dos últimas semanas por culpa de una sobrecarga. Sergio ha reconocido que la pasada jornada estuvo cerca de poder incluirlo en la convocatoria y «está con buenas sensaciones para entrar y preparado para todo».

Sobre el partido del domingo ante el Villarreal ha comentado que «no es un partido determinante, pero me parece importante». «Es un rival de los de verdad. Seguramente tengan la mejor plantilla de su historia, para entrar en Champions, pero nosotros no vamos con la sensación de inferioridad».