Sergio, durante el entrenamiento de este viernes. LUSA

Real Sociedad

Sergio Francisco: «No veía que Oyarzabal estuviera cerca de la lesión»

El irundarra espera poder contar con el capitán antes de final de año, mientras pide al resto de la plantilla que de un paso adelante en su ausencia

Imanol Troyano

Imanol Troyano

San Sebastián

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:43

Comenta

Hablaba Sergio Francisco, pero el verdadero protagonista en la sala de prensa de Zubieta esta mañana era Mikel Oyarzabal. La Real Sociedad comunicó ayer su ... lesión que le mantendrá fuera de los terrenos por lo menos tres semanas y este viernes el técnico irundarra invitaba al resto de la plantilla a dar un paso adelante para mitigar su baja en las próximas jornadas. Empezando por el partido del domingo (14.00 horas) en Anoeta ante el Villarreal.

