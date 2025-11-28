Bomberos de San Sebastián retenidos en Guinea Bissau tras el golpe de Estado: «Estamos bien, aunque con mucha incertidumbre»

«Incertidumbre y tensión». Así describen los integrantes de la oenegé donostiarra Ekinbide, formada por bomberos del parque de San Sebastián, su situación en Guinea ... Bissau. El pasado 10 de noviembre, partieron hacia el país africano con nueve vehículos, pero ahora se encuentran retenidos en la ciudad de Bafatá, tras el golpe de Estado que ha obligado a cerrar las fronteras aéreas, marítimas y terrestres.

«Estamos bien, aunque con mucha incertidumbre sobre qué sucederá. Es una situación extraña, porque tenemos a cuatro militares en la puerta de la casa donde nos alojamos y no nos dicen nada. El primer día registraron nuestras habitaciones y nos dijeron que están aquí para protegernos, pero después, cuando salimos a la calle, no nos acompañan», cuenta Hugo, uno de los bomberos que está sobre el terreno, al otro lado del teléfono.

Los voluntarios estaban en Guinea Bissau como parte de una misión de cooperación internacional, formando a los miembros de los parques de bomberos de las ciudades de Bafatá y Gabú. Actualmente, se alojan en el edificio de Radio Mulher, donde han recibido visitas de militares armados «con ametralladoras, que supuestamente se encargan de garantizar la seguridad y el control de la emisora». A pesar de la situación, continúan con la formación del parque de bomberos «con normalidad», aunque los militares siguen apostados en la puerta del edificio y no permiten la entrada de ningún ciudadano guineano. «Hemos logrado que el traductor pueda entrar con nosotros, pero nos ha costado», añade Hugo.

La situación política en Guinea Bissau se ha complicado después de que el Ejército tomara el poder mediante un golpe de Estado contra el presidente Umaro Sissoco Embaló. El golpe ocurrió el miércoles, un día después de que Embaló y el principal candidato opositor, Fernando Dias da Costa, se proclamaran ganadores de las elecciones generales. Un portavoz del Ejército, Dinis N'Tchama, justificó el golpe alegando un «plan de desestabilización en marcha». Horta N'Tam, el hasta entonces jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, asumió ayer la presidencia interina del país por un período de transición de un año.

Este golpe, que se suma a una serie de golpes militares en la región desde 2020 (en Malí, Burkina Faso, Níger y Guinea), ha sido condenado «de manera inequívoca» por el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mahmoud Ali Youssouf, quien ha exigido la liberación de Embaló y otros detenidos.

En este contexto, reina la preocupación entre los seis integrantes de la expedición que pensaban regresar este sábado. «Vamos a intentar llegar hoy a Bissau y, al llegar al aeropuerto, veremos qué nos dicen. Por ahora estamos en contacto con la cónsul para recibir información, pero no sabemos si mañana podremos subirnos al avión», relata Hugo.

El resto de la expedición espera poder partir hoy hacia Sierra Leona, vía Guinea Conakry, para entregar al Parque de Bomberos de Freetown y a las organizaciones Cáritas y Don Bosco Lungi cinco vehículos que cumplirán diversas funciones en su destino. «No sabemos qué nos encontraremos. Nos han dicho que puede haber grandes atascos debido a la acumulación de camiones y tampoco sabemos si nos dejarán pasar. Pero no podemos esperar más, porque si no, no tendrán tiempo de recibir la formación. Sería llegar a destino y vuelta y los compañeros tienen que darles la formación», explica Hugo.