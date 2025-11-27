Quantum negocia la venta de la histórica papelera Papresa de Errenteria a CL Grupo Industrial
La operación está a la espera del visto bueno de los bancos acreedores y del análisis técnico, legal y financiero
DV
San Sebastián
Jueves, 27 de noviembre 2025, 21:25
Quantum Capital Partners, grupo inversor alemán especializado en compañías en situaciones especiales, está en negociaciones avanzadas para vender Papresa de Errenteria a CL Grupo Industrial, ... según El Economista. La histórica compañía del centro de la localidad, que fue adquirida a KKR en 2020 y ha transformado su modelo operativo para diversificar su modelo de negocio más allá de la producción del papel prensa, centrándose también en paquetería y cartón, podría pasar a estar en manos de un holding familiar con 27 empresas en sectores clave como el acero o la construcción de renovables, según el medio económico.
Papresa espera cerrar el año con 140 millones de ingresos y un ebitda de 20 millones, es en la actualidad el único productor de papel prensa en el sur de Europa y el principal fabricante independiente de papel para embalaje en España. La operación está a la espera del visto bueno de los bancos acreedores y del análisis técnico, legal y financiero.
