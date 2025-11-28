Nuevo revés judicial a la Diputación de Gipuzkoa por «imponer» el Multikirola

Nuevo varapalo judicial a la Diputación de Gipuzkoa por el modelo de Multikirola. Una sentencia de la Sección 3 de la Sala de lo Contencioso ... Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sostiene que el programa «obstaculiza» la actividad de los clubes deportivos al imponerles limitaciones de horarios y de calendario. Según el fallo, estas restricciones constituyen en la práctica una forma de «imposición» del modelo por parte de la institución foral.

Esta nueva resolución judicial es la respuesta del TSJPV al recurso presentado por los servicios jurídicos de la Diputación a la denuncia presentada por un particular contra la orden foral del 5 de septiembre por la que se aprobó el programa de actividades de deporte escolar para el presente curso 2025-2026 por pretender eludir el cumplimiento de la sentencia del pasado 15 de enero que la anulaba la obligatoriedad del Multikirola. Un fallo que se encuentra ejecutado de manera provisional y recurrido en el Supremo por la Diputación. El ente foral se opuso a dicha petición y por ello el Superio vasco resuelve con este nuevo fallo.

Concretamente, el auto, que no es recurrible, elimina el artículo 2.1 y 2.1.5 de la Orden Foral del programa Multikirola del presente curso escolar 2025-2026, al entender que la Diputación favorecía el programa de deporte escolar a través de la «obstaculización» a los clubes deportivos con limitaciones de horarios y calendario, tanto para jornadas de entrenamiento como de competición. El TSJPV sostiene además que la norma foral convierte la práctica monodeportiva en «complementaria y no sustitutiva», por lo que era una forma indirecta de «imponer» Multikirola.

De esta forma, la sentencia atiende parcialmente la solicitud de nulidad de pleno derecho de la orden foral del pasado 5 de septiembre por la que se aprueba el programa de deporte escolar del presente curso.

Los artículos eliminados por la resolución judicial recogen el retraso en la comunicación de resultados y clasificaciones hasta la categoría alevín, «una medida alineada con las recomendaciones europeas e internacionales para proteger al alumnado de presiones competitivas prematuras, que quedarían también en entredicho», defienden desde el Departamento de Deportes de la Diputación.

Esta sentencia es la segunda contra el modelo foral después de que el Superior vasco anulara el pasado mes de enero la obligatoriedad del Multikirola tras la demanda efectuada por una familia de Pasaia. La Diputación recurrió dicho fallo ante el Supremo. A la espera de la resolución del alto tribunal, que puede tardar años, el presente curso es el primero en el que no es obligatorio estar apuntado en el deporte escolar para inscribirse en un club. Según los datos aportados hace unas semanas por la Diputación, las inscripciones al programa han descendido un 30% este curso con respecto al anterior, cuando 17.545 alumnos participaron en el Multikirola. La cifra actual rondaría las 12.300 inscripciones.

Tras conocer la última sentencia, el departamento que encabeza Goizane Álvarez ha trasladado su «preocupación» por el contenido del fallo ya que entiende que «ataca el modelo de iniciación deportiva de Gipuzkoa y vuelve a poner en riesgo políticas que priorizan la práctica multideportiva, evitan la especialización temprana y, a fin de cuentas, la implementación de un modelo con aval científico y pedagógico».

La diputada ha vuelto a hacer hincapié en que «las políticas públicas son imposibles si no hay regulación. Multikirola no es una imposición, sino una propuesta educativa diseñada para garantizar que el acceso al deporte escolar sea igualitario, formativo y universal. La regulación no resta libertad; la ordena y la hace posible para todas y todos», ha señalado.

Asimismo, desde la Diputación recuerdan que el Parlamento Vasco aprobó la Ley de Actividad Física y Deporte, donde se establece que las políticas de iniciación deportiva deben priorizar la práctica polideportiva, evitar la especialización temprana y garantizar un desarrollo armónico. La ley otorga competencias a las diputaciones y a los municipios para regular y desarrollar esa normativa, «autorizando explícitamente a adoptar políticas públicas en esa dirección», insisten.

Álvarez considera que «este nuevo fallo sigue perjudicando un modelo que pretende evitar la especialización temprana. Nos empuja hacia prácticas monodeportivas que, tal y como advierte la literatura científica, pueden aumentar el riesgo de lesiones, cronificar sobrecargas y favorecer el abandono prematuro de la actividad física. Nuestro compromiso es garantizar que niñas y niños crezcan con experiencias deportivas plurales, saludables y equilibradas». Un modelo que, recuerda la diputada, «cuenta con el apoyo unánime de todos los grupos de las Juntas Generales».

En este sentido, la diputada de Deportes, que ya tenía prevista una comparecencia a petición propia en Juntas Generales el próximo miércoles 5 de diciembre para dar cuenta de los datos definitivos de inscripciones en Multikirola esta temporada, solicitará formalmente poder abordar también esta cuestión que «dificulta, aún más, garantizar un programa orientado al bienestar de los y las menores», ha concluido.

Cuota única el próximo curso

La Diputación implantará en 2026 una cuota única de 60 euros anuales con el objetivo de garantizar un modelo de Multikirola «sostenible» que será gratuito para las familias vulnerables.

Este año la Diputación ha realizado una inversión de 1,2 millones de euros y en 2026 será de 3,9 millones. De esa nueva cifra, al mezclarse cursos académicos con años naturales, 1.200.000 irán destinados a la temporada actual, es decir, de septiembre de 2025 a junio de 2026. Los 2.700.000 restantes serán para la implantación de la cuota única a partir de septiembre del año que viene. Para 2027, el primer ejercicio completo con la cuota única de 60 euros, la inversión será de 4,2 millones de euros en el deporte escolar.