Las 10 noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este miércoles

DV

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 21:09

Comenta

Política: Cerdán se revuelve ante las «mentiras» pese a salir de la cárcel con más pruebas en contra

Fiscalía: Anticorrupción pide 24 años de cárcel a Ábalos, 19 a Koldo y siete a De Aldama

Real Sociedad: La Real rompe su techo de ingresos

Euskadi: Vivienda lanza Alokaplus, un seguro de impagos para propietarios que alquilen en zonas tensionadas

Política: Marlaska discrepa con la Ertzaintza y asegura que «no es necesario para prevenir delitos» publicar la nacionalidad de los detenidos

Economía: El Gobierno Vasco descarta cambios en las condiciones de la mayoría de empleados del Puerto de Pasaia si hay traspaso a Euskadi

Protocolo de Eudel: «Qué inútil, parece una cotorra»: el 60% de las alcaldesas y concejalas vascas ha sufrido o presenciado violencia sexista

Zarautz: El Ayuntamiento condena la agresión a una mujer esta semana y convoca una concentración

Cultura: Dos nuevos espacios y actuaciones nocturnas para la 60 Durangoko Azoka

Sociedad: Fiscalía abre diligencias por unas declaraciones del obispo Munilla sobre las terapias de conversión sexual

Top 50
  1. 1 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  2. 2 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año
  3. 3 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  4. 4 Irun, la ciudad que resistió hasta que se quedó sin munición
  5. 5 Sorprenden a un pescador en Gipuzkoa con focos hacia el mar para la captura del calamar: «Pescar de noche puede salir caro»
  6. 6 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  7. 7 Las cocinas en las que se consumen 3.000 huevos al día para hacer tortilla: «Nos ha subido 50 céntimos la docena. Estamos asustados»
  8. 8

    Fallece tras volcar su tractor y quedar atrapado el padre de un pelotari navarro de Aspe
  9. 9

    La cooperativa Noran de Donostia recibió más de 600.000 euros de Servinabar, epicentro de la supuesta trama corrupta
  10. 10 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito

