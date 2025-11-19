Las 10 noticias clave de la jornada Repasa las principales informaciones de este miércoles

Política: Cerdán se revuelve ante las «mentiras» pese a salir de la cárcel con más pruebas en contra

Fiscalía: Anticorrupción pide 24 años de cárcel a Ábalos, 19 a Koldo y siete a De Aldama

Real Sociedad: La Real rompe su techo de ingresos

Euskadi: Vivienda lanza Alokaplus, un seguro de impagos para propietarios que alquilen en zonas tensionadas

Política: Marlaska discrepa con la Ertzaintza y asegura que «no es necesario para prevenir delitos» publicar la nacionalidad de los detenidos

Economía: El Gobierno Vasco descarta cambios en las condiciones de la mayoría de empleados del Puerto de Pasaia si hay traspaso a Euskadi

Protocolo de Eudel: «Qué inútil, parece una cotorra»: el 60% de las alcaldesas y concejalas vascas ha sufrido o presenciado violencia sexista

Zarautz: El Ayuntamiento condena la agresión a una mujer esta semana y convoca una concentración

Cultura: Dos nuevos espacios y actuaciones nocturnas para la 60 Durangoko Azoka

Sociedad: Fiscalía abre diligencias por unas declaraciones del obispo Munilla sobre las terapias de conversión sexual