Sesión inaugural del congreso 'House Action' en Donostia Estrada

Vivienda lanza Alokaplus, un seguro de impagos para propietarios que alquilen en zonas tensionadas

Itxaso anuncia en el congreso House Action que se celebra en Donostia que esta ayuda busca incentivar la salida al mercado de viviendas cuya renta de alquiler se ajuste al índice de precios de referencia

Miguel Villameriel

Miguel Villameriel

San Sebastián

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:33

Comenta

El Departamento vasco de Vivienda ha iniciado los trámites administrativos para la elaboración del nuevo programa Alokaplus, un seguro público de impagos y desperfectos en ... forma de ayuda dirigida a personas que alquilen viviendas situadas en municipios declarados como zonas tensionadas. Así lo ha anunciado este miércoles el consejero Denis Itxaso en la sesión inaugural del congreso 'House Action' en Donostia, que precisamente aborda por primera vez el fenómeno de las zonas tensionadas. Itxaso ha enmarcado la iniciativa Alokaplus, que ya avanzó el pasado 18 de octubre y que ha iniciado el trámite de consulta pública previa, dentro de la «posición de combate» que mantiene el Gobierno Vasco desde el inicio de la legislatura frente al tensionamiento y la escasez de oferta que vive el mercado residencial en las ciudades vascas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

