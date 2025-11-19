Vivienda lanza Alokaplus, un seguro de impagos para propietarios que alquilen en zonas tensionadas

El Departamento vasco de Vivienda ha iniciado los trámites administrativos para la elaboración del nuevo programa Alokaplus, un seguro público de impagos y desperfectos en ... forma de ayuda dirigida a personas que alquilen viviendas situadas en municipios declarados como zonas tensionadas. Así lo ha anunciado este miércoles el consejero Denis Itxaso en la sesión inaugural del congreso 'House Action' en Donostia, que precisamente aborda por primera vez el fenómeno de las zonas tensionadas. Itxaso ha enmarcado la iniciativa Alokaplus, que ya avanzó el pasado 18 de octubre y que ha iniciado el trámite de consulta pública previa, dentro de la «posición de combate» que mantiene el Gobierno Vasco desde el inicio de la legislatura frente al tensionamiento y la escasez de oferta que vive el mercado residencial en las ciudades vascas.

La puesta en marcha de Alokaplus aún tardará en llegar, ya que el Gobierno Vasco está obligado a recabar la opinión de la ciudadanía antes de la redacción del texto jurídico. Así, mediante la resolución anunciada por Itxaso, el Departamento ha abierto durante 15 días hábiles el trámite de consulta previa e invita a la ciudadanía a pronunciarse sobre la «necesidad, oportunidad, objetivos y alcance de la nueva regulación».

En los últimos años, especialmente a raíz de la pandemia, se han aprobado diversas medidas orientadas a reforzar la protección de las personas que viven de alquiler. Entre ellas se encuentran la suspensión de lanzamientos en hogares vulnerables sin alternativa habitacional, la prórroga extraordinaria de contratos o la declaración de zonas de mercado residencial tensionado con el fin de contener los precios del alquiler y sus actualizaciones. Estas acciones han logrado mejorar la situación de los inquilinos, según ha destacado Itxaso, pero, «de forma indirecta, han generado un aumento de la reticencia por parte de muchos propietarios a incorporar sus viviendas al mercado del alquiler, reduciendo así la disponibilidad de oferta y dificultando el acceso en determinadas áreas».

Hasta la fecha, la compensación prevista para arrendadores afectados por la suspensión de procedimientos de desahucio se ha articulado mediante una Orden de 2021 que únicamente cubre un supuesto concreto. Esa compensación se calcula únicamente desde el auto de suspensión hasta su levantamiento, y en base al valor medio de alquiler determinado por la Estadística del Mercado de Alquiler. En consecuencia, las cantidades reconocidas son notablemente inferiores a las realmente adeudadas desde el primer impago y no cubren el conjunto de perjuicios económicos derivados de la situación.

El nuevo programa Alokaplus pretende ofrecer una solución «más completa y eficaz». La ayuda se plantea para garantizar el pago de la renta, los suministros y los desperfectos, y además desde un momento significativamente más temprano: desde el auto de admisión de la demanda, en lugar de la suspensión. Se cubrirá la totalidad del importe adeudado hasta un límite que se determinará en la futura orden. El objetivo último es «aumentar la seguridad jurídica de las personas propietarias y lograr que más viviendas, actualmente vacías o deshabitadas, cuyo precio de alquiler se ajuste al índice de precios de referencia, sean incorporadas al mercado del alquiler en los municipios declarados como zonas tensionadas», ha explicado el consejero.

Al mismo tiempo, el programa Alokaplus apuesta por facilitar el acceso a la vivienda de colectivos que hoy encuentran mayores dificultades para firmar un contrato de arrendamiento. Entre ellos se encuentran las personas menores de 35 años, las unidades familiares monoparentales, las familias con menores a cargo y las personas con diversidad funcional o psíquica. De este modo, la iniciativa busca equilibrar los derechos y garantías «tanto de arrendatarios como de arrendadores», en un contexto de elevada presión sobre el mercado residencial.

Congreso internacional

Itxaso ha realizado el anuncio de la tramitación de este nuevo seguro contra impagos en el marco del congreso House Action que se celebra durante todo el día en Tabakalera y que es el primero dedicado a analizar las zonas de mercado residencial tensionado. En este foro internacional tanto el Gobierno Vasco como otros representantes institucionales del Estado y de la Unión Europea han defendido «el derecho de los ciudadanos a permanecer en nuestra ciudad».

La cita reúne desde las 9.00 hasta las 18.30 horas a representantes institucionales, expertos internacionales y agentes del sector para reflexionar sobre políticas públicas frente al desequilibrio entre la oferta y la demanda residencial. Junto al consejero Denis Itxaso han participado en la sesión inaugural el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, el director de Vivienda y Jefe de Energía de la Comisión Europea, Matthew Baldwin, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Itxaso ha indicado que «House Action es la filosofía con la que desarrollamos esa posición de combate, y se basa en reformas, recursos y acuerdos». Ha vaticina que «2026 será el año en que las políticas puestas en marcha en el último año y medio empiecen a dar sus frutos, con la nueva legislación del suelo y el urbanismo, el incremento de los recursos financieros, el control de precios, la reciente reforma fiscal, la reserva estratégica de suelo y el incremento notable en el volumen de obra de vivienda protegida».

Por su parte, Matthew Baldwin, director de Vivienda de la Comisión Europea y responsable de la elaboración de un gran Plan de Vivienda asequible de alcance comunitario, ha participado en el congreso por vídeo y ha adelantado que dicho plan estará listo para finales del presente año y «tendrá como objetivo ayudar a los Estados miembros, las regiones y las ciudades en la provisión de viviendas más asequibles, sostenibles y de buena calidad». Para lograrlo, propondrá medidas en tres ámbitos. En primer lugar, aumentar y acelerar la oferta tanto para la construcción como para la renovación de viviendas asequibles y sociales. En segundo lugar, se promoverán las inversiones y las reformas en el mercado inmobiliario residencial a través de «una plataforma de inversión paneuropea». Por último, el Plan incluirá medidas para facilitar el acceso a la vivienda a las personas más vulnerables. «Una cosa es segura. La Comisión está totalmente dispuesta a colaborar con los Estados miembros, las regiones y ciudades como San Sebastián para hacer frente juntos a esta crisis», ha expresado. «Decimos sí a las zonas tensionadas, y decimos sí al derecho a permanecer en las ciudades», ha concluido Baldwin.

Apoyo a municipios pequeños

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha admitido que «el reto más importante que tenemos en Gipuzkoa es el acceso a la vivienda», por lo que ha abogado por «políticas públicas ambiciosas». «Cada nivel institucional debemos contribuir decididamente en esa línea, aportando y acompasando medidas. Poniendo en marcha iniciativas coordinadas, ambiciosas, diversas y profundas», ha subrayado. Desde la perspectiva de la Diputación, ha destacado las mejoras que traerá consigo la reforma fiscal que ha entrado en vigor este año, ya que reforzará las medidas existentes para facilitar el alquiler y la compra de vivienda y, asimismo, ha reiterado su «firme compromiso» de incidir en los municipios pequeños en las zonas rurales, atendiendo a las «dificultades demográficas, económicas y burocráticas» existentes a la hora de promover vivienda en las pequeñas poblaciones y en el medio rural. «Si no les ayudamos, es difícil que en los pueblos pequeños se promuevan nuevas viviendas», ha indicado.

Por su parte, el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, ha defendido la declaración de zonas de mercado residencial tensionado como una herramienta eficaz para frenar la subida de los precios del alquiler. Lucas ha asegurado que «allá donde las zonas tensionadas llevan más de un año activas, como ocurre en muchas ciudades de Cataluña, los precios del alquiler han bajado y el número de contratos de alquiler no se ha reducido». Sí que ha reconocido, no obstante, que «las ofertas de pisos en alquiler han podido disminuir porque se ha reducido la rotación».