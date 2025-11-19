Fiscalía abre diligencias por unas declaraciones del obispo Munilla sobre las terapias de conversión sexual

La Fiscalía ha abierto una investigación contra el que fuera obispo de San Sebastián y actual titular de la diócesis de Orihuela-Alicante, José Ignacio ... Munilla, por un posible delito de odio y discriminación. La causa se inicia tras una denuncia de la Plataforma Ciudadana Tu pueblo y el mío, que le atribuye declaraciones de carácter homófobo.

El presidente de la asociación, Lucas López Moreno, remitió en julio un escrito al fiscal de sala contra los delitos de odio en el que señalaba que las manifestaciones del prelado podrían vulnerar derechos fundamentales, bien como discurso de odio o como ataque a la dignidad. A raíz de ello, la Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto diligencias para determinar si archiva la denuncia o si procede llevar el caso a juicio.

La denuncia se centra en distintas intervenciones públicas de Munilla —en medios de comunicación y especialmente en programas de radio— que, según López Moreno, «superan los límites de la libertad de expresión o religiosa» e incitan a la discriminación del colectivo LGTBI. Desde su etapa en San Sebastián, Munilla ha defendido frecuentemente su derecho a expresarse «frente a la cultura de silenciar al contrario», postura que reiteró en su toma de posesión en Orihuela-Alicante.

Munilla aseguró que se califica como terapia de conversión «cualquier acompañamiento que ayude a vivir la virtud de la castidad como todo cristiano»

El escrito detalla que, el 3 de mayo de 2024, durante una emisión de Radio María, Munilla denunció que «se amenaza a los psicólogos que acompañen a personas con inclinaciones homosexuales» si ese acompañamiento tiene «algún viso de ayudarles a reconducir sus atracciones», algo que —según él— se interpreta como terapia de conversión y «está prohibido». Añadió además que se califica como terapia de conversión «cualquier acompañamiento que ayude a vivir la virtud de la castidad como todo cristiano».

Para la asociación denunciante, estas palabras «equivalen a una defensa explícita de las terapias de conversión», prohibidas por diversas normativas autonómicas, como la Ley 8/2017 de la Comunidad Valenciana, cuyo artículo 14 veta de forma expresa cualquier terapia de aversión o conversión.

Como las manifestaciones denunciadas se realizaron desde una emisora con sede en Madrid, la denuncia fue remitida a la Fiscalía de esa provincia, aunque inicialmente se presentó en Alicante por posible competencia territorial.

«Liberticidio LGTBI»

El escrito también recoge declaraciones posteriores del obispo en medios de comunicación, como en Vida Nueva Digital el 16 de julio de 2024, en las que Munilla defendía públicamente estas prácticas, negaba su carácter coercitivo y calificaba su prohibición de «liberticidio LGTBI».

Para el denunciante, estas afirmaciones «banalizan una práctica ampliamente considerada dañina por la comunidad científica —OMS, ONU o la Asociación Americana de Psicología—, legitiman intervenciones contrarias a la dignidad y a la salud psicosocial de las personas LGTBI y alimentan un discurso de estigmatización amparado en argumentos religiosos».

Todo ello, sostiene la asociación, podría encajar en el artículo 510 del Código Penal, que sanciona con penas de prisión de uno a cuatro años y multa a quienes fomenten, promuevan o inciten al odio, la discriminación o la hostilidad por motivos de orientación o identidad sexual.

La denuncia subraya además la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que recuerda que la libertad de expresión no protege discursos que menosprecian o humillan a colectivos históricamente discriminados, así como informes de organismos internacionales —incluida la ONU— que consideran las terapias de conversión una forma de trato inhumano o degradante.