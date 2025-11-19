El Ayuntamiento de Zarautz condena la agresión a una mujer esta semana y convoca una concentración para este viernes

El Ayuntamiento de Zarautz celebrará este viernes a mediodía (12.00 horas) una concentración para condenar la última agresión que ha tenido lugar en la ... localidad, después de que una mujer denunciara los tocamientos ocurridos esta semana en una vivienda. El presunto autor ha sido detenido por la Ertzaintza.

Todavía en el recuerdo el asesinato machista ocurrido hace un mes en la localidad, los grupos políticos del Ayuntamiento de Zarautz han hecho una declaración institucional, condenando con total firmeza lo ocurrido y mostrando su dolor por la nueva agresión machista. «Este acto, además de suponer un ataque contra la integridad física y moral, constituye también una grave e intolerable vulneración de los derechos humanos. Este Ayuntamiento rechaza y considera incomprensibles este tipo de acciones. Asimismo, hemos trasladado nuestro apoyo tanto a la mujer como a sus personas cercanas».

Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento recuerdan que las agresiones sexuales y sexistas reflejan la violencia machista que se da en la sociedad y en nuestra vida cotidiana, tanto en el ámbito privado como en el público. En esta línea, rechazan todo tipo de conductas que no sean respetuosas con las mujeres, incluyendo gestos y actitudes sexistas, así como agresiones extremas. Por todo ello, el Ayuntamiento de Zarautz, en coherencia con su compromiso para lograr una sociedad justa y a favor de la igualdad, hace un llamamiento a la ciudadanía para hacer frente a cualquier tipo de agresión sexista, invitando a no mostrar ninguna tolerancia y a denunciar estos actos.