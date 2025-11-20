Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aperribay interviene en la última Junta de Accionistas. ARIZMENDI

La Real Sociedad rompe su techo de ingresos

Presentará en la Junta el presupuesto más alto de su historia, 160 millones, tras registrar el pasado curso su cifra récord de negocio: 204 millones

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00

La Real Sociedad presentará el presupuesto más alto de su historia, 160 millones de euros, en la Junta General de Accionistas que tendrá lugar ... el próximo 10 de diciembre (19 horas) en el Palacio de Congresos Kursaal de Donostia. El club txuri-urdin prevé, no obstante, ingresar 26 millones de euros menos en el presente ejercicio (178,1) que en el anterior, en el que batió con creces su volumen de negocio disparado hasta los 204,89 millones por la venta de jugadores y la participación en la Europa League.

