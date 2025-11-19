El 60% de las alcaldesas y concejalas vascas ha sufrido o presenciado violencia sexista durante su mandato, según un estudio de Eudel

El 60% de las alcaldesas y concejalas vascas reconoce haber sufrido en primera persona, o al menos presenciado en sus compañeras, algún tipo de violencia ... sexista durante el ejercicio de sus funciones. Un dato, divulgado este miércoles por Eudel tras haber realizado un sondeo interno, especialmente revelador, ya que evidencia hasta qué punto estas dinámicas están presentes en el ámbito de la política local.

El vísperas del 25-N (Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer), la Asociación de Municipios Vascos ha querido alzar la voz para denunciar «la violencia y el sexismo» hacia las mujeres políticas en los ayuntamientos vascos. Y, para ello, ha querido impulsar un protocolo que incluye una batería de 33 medidas para combatir la violencia machista contra las mujeres electas en la política municipal.

El origen de esta iniciativa, apuntan desde Eudel, está precisamente en un sondeo interno realizado en 2021 por la red de alcaldesas y concejalas vascas (Basqueskola). En dicha encuesta, realizada a 150 políticas vascas del ámbito municipal, más de la mitad -un 60%, exactamente- declaró haber vivido o visto en sus compañeras algún tipo de violencia sexista durante el ejercicio del cargo, tras haber sido objeto de diversas formas de violencia (física, verbal, psicológica o simbólica) únicamente por el hecho de ser mujeres, según el informe elaborado por Eudel.

«La encuesta coincide con estudios europeos que relevan la existencia de un problema real y estructural, común a todos los partidos y derivado de la cultura política androcéntrica basada en los roles y estereotipos de género», han señalado desde Eudel en una rueda de prensa en Bilbao donde han presentado la propuesta con 33 medidas para que lo activen los ayuntamientos de Euskadi. Una iniciativa flexible que, en todo caso, busca poner fin a los datos que la propia encuesta ha sacado a la luz.

Según se desprende del sondeo, además del 60% que afirmó haber sufrido o presenciado violencia sexista durante su mandato, el 10% declaró haber recibido amenazas o agresiones físicas y un 30% denunció trato discriminatorio en redes sociales o en medios. Entre las formas más comunes de violencia, señalan desde Eudel, figuran la interrupción sistemática del uso de la palabra (60%), las faltas de respeto en actos oficiales (54%), el trato paternalista o 'mainsplaning' -una forma de explicar algo a una mujer de manera condescendiente- (52%), y el acceso limitado a cargos y responsabilidades por estereotipos de género (30%).

Además, las electas declaraban en la encuesta que los actos machistas podían venir tanto de otros cargos de la oposición o del propio partido, de personal del ayuntamiento, de la ciudadanía, a través de las redes sociales o los medios de comunicación.

«Hay compañeras que abandonan...»

Con estos datos sobre la mesa, Eudel ha querido poner en marcha una nueva iniciativa destinada a erradicar la violencia machista en la política municipal con el objetivo de garantizar que las mujeres que ejercen cargos públicos en los Ayuntamientos vascos puedan desarrollar su labor en condiciones de igualdad. Y, para ello, ha propuesto un plan con 33 medidas - articuladas en torno a tres ejes: sensibilización, prevención y actuación- para que cada consistorio elabore su propio plan de actuación, en base a la autonomía local y con atención especial a pequeños municipios. Es decir, se trata de una propuesta abierta y adaptable a la realidad de cada ayuntamiento.

Ha sido la presidenta de Eudel y alcaldesa de Derio, Esther Apraiz, la encargada de presentar este miércoles la iniciativa junto a diferentes representantes de la comisión de Igualdad de la Asociación de Municipios Vascos. En la rueda de prensa, Apraiz ha destacado que la política local vasca, con el 48% de mujeres electas en los ayuntamientos y 89 alcaldesas, «está a la cabeza de Europa en cuanto a representación equilibrada». Sin embargo, ha subrayado que, a pesar de los avances, «muchas compañeras abandonan la política porque enfrentan en silencio una desigualdad estructural y diferentes formas de violencia sexista en el desempeño de sus cargos». Entre ellas, ha dicho, la violencia simbólica, «que busca desacreditar su labor a través de críticas y descalificaciones a su físico o su vida privada». «Es la más extendida y se intensifica con el auge de las redes sociales», ha apuntado.

En línea con el llamamiento de Eudel, su presidenta ha considerado fundamental «poner nombre al problema» y tomar medidas en los gobiernos municipales. «Euskadi no puede permitirse perder ni una sola mujer en política por culpa del machismo», ha denunciado Apraiz, que ha considerado que «cada vez que una electa se calla o abandona, la democracia local se debilita».

Estas son solo algunas de las medidas propuestas por Eudel: