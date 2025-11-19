Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Eudel ha presentado este miércoles una batería de medidas para combatir la violencia sexista en la política local. Eudel

El 60% de las alcaldesas y concejalas vascas ha sufrido o presenciado violencia sexista durante su mandato, según un estudio de Eudel

La Asociación de Municipios Vascos impulsa en los ayuntamientos de Euskadi un protocolo con 33 medidas para combatir la violencia machista contra las mujeres electas en la política local

Ainhoa Muñoz

Ainhoa Muñoz

San Sebastián

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:28

Comenta

El 60% de las alcaldesas y concejalas vascas reconoce haber sufrido en primera persona, o al menos presenciado en sus compañeras, algún tipo de violencia ... sexista durante el ejercicio de sus funciones. Un dato, divulgado este miércoles por Eudel tras haber realizado un sondeo interno, especialmente revelador, ya que evidencia hasta qué punto estas dinámicas están presentes en el ámbito de la política local.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  2. 2 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  3. 3 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  4. 4 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año
  5. 5 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  6. 6 Amplían la alerta sanitaria por listeria: más embutidos afectados
  7. 7

    Así será la durísima última etapa de la Itzulia 2026: emboscadas, seis puertos y final en Bergara
  8. 8

    «Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»
  9. 9 Verano de 1936: tenaza militar sobre Gipuzkoa
  10. 10

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El 60% de las alcaldesas y concejalas vascas ha sufrido o presenciado violencia sexista durante su mandato, según un estudio de Eudel

El 60% de las alcaldesas y concejalas vascas ha sufrido o presenciado violencia sexista durante su mandato, según un estudio de Eudel