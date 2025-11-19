Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

En el Puerto de Pasaia operan un total de 123 empresas. Aura Erro

El Gobierno Vasco descarta cambios en las condiciones de los 1.330 trabajadores del Puerto de Pasaia si hay traspaso a Euskadi

El consejero de Industria, Mikel Jauregi, prevé más empleo con la gestión propia de la dársena guipuzcoana y no prevé que la medida tenga «implicaciones negativas» para el muelle

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:01

El debate sobre la futura desclasificación y el traspaso del Puerto de Pasaia al Gobierno Vasco puso el foco ayer en el impacto laboral que ... podría generar este cambio de modelo. En sus respuestas parlamentarias al representante de EH-Bildu, Ander Goikoetxea Arana, el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, expuso ayer los datos actuales y las previsiones del Ejecutivo autonómico.

