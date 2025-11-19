El Gobierno Vasco descarta cambios en las condiciones de los 1.330 trabajadores del Puerto de Pasaia si hay traspaso a Euskadi

El debate sobre la futura desclasificación y el traspaso del Puerto de Pasaia al Gobierno Vasco puso el foco ayer en el impacto laboral que ... podría generar este cambio de modelo. En sus respuestas parlamentarias al representante de EH-Bildu, Ander Goikoetxea Arana, el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, expuso ayer los datos actuales y las previsiones del Ejecutivo autonómico.

El puerto cuenta en este momento con 1.330 trabajadores directos y 123 empresas vinculadas a su actividad. El Gobierno Vasco dispone de información que indica que «la mayoría de estas personas trabajan para compañías privadas», por lo que no prevé «modificaciones en sus condiciones laborales» con el traspaso de competencias.

El Departamento de Industria tiene en elaboración un estudio específico para determinar el volumen de empleo indirecto. Según Jauregi, una gestión propia, más ágil y próxima al territorio, permitiría impulsar la actividad económica del entorno y «incrementar» el total de puestos de trabajo relacionados con el puerto en los próximos años. El consejero confirmó además que «no se han producido reuniones con sindicatos ni con ayuntamientos de la zona».

El parlamentario de EH Bildu también preguntó al máximo mandatario de la industria vasca sobre el impacto que puede tener en nuestra industria el traspaso de la gestión de la dársena guipuzcoana al Gobierno Vasco, a lo que Jauregi respondió que consideran al puerto como una «infraestructura clave para la competitividad logística del territorio» y para el refuerzo de sectores como la «logística de renovables o el sector offshore». Además, desde la propia autoridad portuaria se está elaborando un nuevo plan estratégico en colaboración con empresas del entorno.

En relación con el impacto de la futura desclasificación y el traspaso, el Ejecutivo autonómico descarta «efectos negativos» sobre la actividad ordinaria del puerto. El Gobierno toma como referencia experiencias previas en otras instalaciones portuarias, donde procesos similares no alteraron el funcionamiento industrial ni la cadena de suministro.

Capital privado

El escenario inversor permanece condicionado a la culminación del traspaso. El Gobierno prevé «analizar la posible llegada de capital privado una vez se confirme el nuevo marco competencial».

El Ejecutivo también observa un potencial «significativo» para reforzar la capacidad exportadora de la industria vasca, y sostiene que el puerto dispone de margen «para elevar su actividad, lo que permitiría apoyar a la industria local en su expansión internacional.