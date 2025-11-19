Marlaska discrepa con la Ertzaintza y asegura que «no es necesario para prevenir delitos» publicar la nacionalidad de los detenidos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mostrado este miércoles su discrepancia sobre la decisión de publicar la nacionalidad de los detenidos en el ... País Vasco por la Ertzaintza, ya que entiende que no es un dato necesario para prevenir los delitos.

«No voy a criticar la postura, pero desde la evidencia científica y lo que me dicen mis asesores no entiendo que la nacionalidad, el DNI, el pasaporte o el lugar de nacimiento sea un elemento necesario o preciso para poder trabajar en la prevención del delito», ha dicho Marlaska durante su intervención en un evento organizado por Atresmedia.

Marlaska ha abogado por ser transparente pero teniendo en cuenta el «interés público y los derechos fundamentales», entre los que se incluye velar por la «dignidad de las personas y no estigmatizar a ninguna persona por su origen».

«El lugar de nacimiento, el pasaporte o DNI no es un elemento suficientemente importante», ha apostillado Marlaska, que previamente en la sesión de control en el Congreso ha vuelto a desligar la delincuencia de la inmigración.

«La criminalidad no depende en gran medida de factores como la nacionalidad, el origen o la procedencia, sino de parámetros como la vulnerabilidad», ha sostenido Marlaska en la Cámara Baja.

No es la única crítica que ha recibido al respecto el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco desde que el pasado mes de octubre la Ertzaintza modificase su «política informativa» y comenzó a elaborar notas de prensa en las que añadía el origen de los detenidos, un dato que no suelen facilitar otros cuerpos de seguridad en el Estado de forma sistemática. Este cambio ha sido criticado por algunos partidos y ha llevado incluso al Ararteko, la institución que ahora dirige en funciones Inés Ibáñez de Maeztu, a abrir una actuación de oficio para contrastar los motivos que han motivado esta decisión.