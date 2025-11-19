Dos nuevos espacios y actuaciones nocturnas para la 60 Durangoko Azoka

Jon Agirre Durango Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:52 | Actualizado 12:36h. Comenta Compartir

Miga a miga, Gerediaga Elkartea ha desgranado la información esencial de la 60 Durangoko Azoka que se celebrará del 5 al 8 de diciembre. Primero fueron las mencionadas fechas, después llegó el nuevo eslogan y el «universo visual» creado por Iratxe Reparaz. Este miércoles ha hecho pública la programación para los cuatro días con varias sorpresas. Las principales, la creación de dos nuevos espacios, Berbagailua y Atartea para dar cabida a los podcast y al trabajo de los ilustradores, que se sumarán a las ya existentes y el regreso de las actuaciones nocturnas fuera de Landako, ampliando el horario y con el público menor de 30 años como principal objetivo.

En el acto de presentación han estado Beñat Gaztelurrutia de Gerediaga Elkartea y los responsables de confeccionar «la compleja programación» de cada espacio: Gotzon Barandiaran (Ahotsenea), Irati Agorria (Irudienea), Diana Franco (Kabia), Itxasne Arabiourrutia (Saguganbara), Maider Larrañaga (Szenatokia). La oferta también estará presente en Durangoko Museoa y Azoka Telebista continuará con su labor comunicativa.

Landako, punto neurálgico de la oferta, albergará más de 1.000 novedades -1.026- que 175 participantes explicarán en 273 presentaciones, actuaciones o actos -70 más que el año pasado- y colocarán en 285 puestos. Desgranadas por modalidad, serán 694 libros, 163 producciones musicales, 30 revistas y 139 productos de otros formatos como fanzines, audiolibros o podcast, entre otros. «Y otros trabajos que hasta ahora no se han visto», además de los que se presentan en otros espacios como Irudienea o K@abia.

Cada día sus puertas abrirán a las 10.30 horas y las cerrará a las 20.00 horas, salvo el último día, que lo hará un año más a las 18.00 horas para atender la petición que hicieron los creadores. En esa línea, la 60 edición sigue ahondando en descentralizar la oferta. Primero fueron los espacios -a los que se suman los dos mencionados- y ahora algunos de estos alargarán su horario. Tendencia que ampliarán con los conciertos nocturnos.

No faltará en el recuerdo el genocidio de Palestina, que Gerediaga Elkartea denunciará cada día. «En la primera rueda de prensa ya lo denunciamos y haremos lo mismo durante la Azoka». Así, en la rueda de prensa han portado una pegatina con el lema 'Genozidioa ez (No el genocicio)', que llevarán durante los cuatro días y animarán tanto a los trabajadores de los stands como a quienes presenten sus trabajos a sumarse.

Del mismo modo, la organización ha optado por no programar ningún acto entre las 14.00 y las 14.30 horas del domingo, 7 de diciembre, para realizar un acto en la explanada de Landako. Protesta a la que invitan a sumarse a participantes y seguidores que se acerquen.

Más que cifras

En una tormenta de cifras, tanto Gaztelurrutia como los responsables de los espacios han insistido en que no todo se reduce a los números y que necesitan de contexto. Por un lado, hay más actos porque dos espacios, Kabia y Talaia, dejarán de compartir áreas y porque se suman otras dos. Algo parecido han recalcado por el aumento de stands. «No nos gusta detenernos demasiado ene so, porque el año que viene pueden ser cinco menos. Lo importante es la tendencia, desde la pandemia el número sigue creciendo y, con ello, lo demás: novedades, presentaciones...».

En este aspecto, Ahotsenea suele ser una de las plazas más cotizadas y en 2025 no ha sido distinto. Según ha detallado Barandiaran, han recibido 94 peticiones para presentar un libro, con cabida para 49, y en lo musical 77 peticiones para las 34 presentaciones que podían programar y que volverán a Musika Eskola. Al respecto, ha detallado que de las literarias varias han sido redirigidas a Talaia, Irudienea o Saguganbara y ha subrayado el trabajo realizado los últimos tres años para garantizar la presencia de al menos una mujer. «Los últimos tres años ha habido al menos una en la mitad de las presentaciones».

Finalmente, ha desgranado los números económicos de la 60 Durangoko Azoka, que contará con 770.000 euros de presupuesto, un 57% proveniente de dinero público, un 26% de ingresos propios -sobre todo el alquiler de los stands- y un 17% de patrocinadores privados.

Mirando a futuro

Una cifra redonda como la 60 edición podría dar para un ejercicio de «nostalgia», pero Gaztelurrutia ha «reivindicado con orgullo» el camino realizado por la principal plaza de la cultura vasca. «Abrazamos con optimismo los retos que tenemos ante nosotros. Por todo ello, en estas últimas semanas de preparativos, estamos más deseosos que nunca de abrir nuestras puertas», ha avanzado.

«En estos 60 años han pasado infinidad de organizadores, creadores y seguidores que han ido haciendo la Azoka, aportando. Una Azoka que año tras año ha sabido y ha acertado en adecuarse, con sus luces y sombras», ha reivindicado Gaztelurrutia. Así, ha subrayado que lo presentado este miércoles es fruto de toda esa trayectoria, como ya quisieron reflejar al presentar el eslogan 'Kulturaren jaialdia' y el imaginario elaborado por Iratxe Reparaz. «Es una Azoka de diversas disciplinas y formatos».

Preguntado si habrá algún acto especial o conmemorativo, ha insistido en que «cada edición es un aniversario» y que optarán por celebrarlo durante los cuatro días. «Queremos aprovechar para seguir dando pasos, que los cambios lleguen para quedarse y no sean flor de un día».

Temas

Durangoko Azoka