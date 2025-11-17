Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este lunes

DV

Lunes, 17 de noviembre 2025, 21:20

Comenta

Eukadi: Más de 32.000 jóvenes vascas confiesan haber sido víctimas de acoso sexual en redes sociales

Infraestructuras: El ministro Puente reconoce que Francia «no tiene voluntad» de impulsar la conexión de la 'Y' vasca con París

Sucesos: «Nagore, estamos contigo»: alumnos del instituto de Plentzia condenan el reiterado acoso a una profesora

Goazen Reala! Las asignaturas pendientes de la Real: «Las jugadas a balón parado y la portería a cero»

Comisión en el Congreso: Rufián carga duramente contra Mazón y le llama «inútil» y «psicópata»

Política: El asesino de Buesa queda en libertad tras 25 años en la cárcel

Sociedad: Euskadi aplica medidas extraordinarias para que las aves confinadas salgan durante un tiempo del corral

San Sebastián: Donostia inicia el expediente de caducidad de la licencia del centro comercial de San Bartolomé

Tráfico: Cuatro personas heridas en una accidentada tarde en las carreteras en Gipuzkoa

Pelota: Peio Etxeberria: «Me he dado cuenta de que durante mucho tiempo he sido mi mayor enemigo»

