Las asignaturas pendientes de la Real Sociedad: «Las jugadas a balón parado y mantener la portería a cero»
Las asignaturas pendientes de la Real Sociedad: «Las jugadas a balón parado y mantener la portería a cero»

Los periodistas de El Diario Vasco analizan en Goazen Reala! los aspectos que debe mejorar el club txuri-urdin para aspirar a objetivos más ambiciosos

Iris Moreno
Miguel González
Raúl Melero

Iris Moreno, Miguel González y Raúl Melero

San Sebastián

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:02

Dos victorias y dos empates en los cuatro últimos partidos han permitido a la Real Sociedad huir de los puestos de descenso y tomarse un respiro tras un mal inicio de temporada. Los de Sergio se mantienen en 14ª posición, con 13 puntos, a tres del descenso y a cinco de los puestos europeos. Este sábado, espera Osasuna.

Por ello, aprovechando el parón de selecciones en Goazen Reala! se han destacado los aspectos en los que la Real Sociedad debería mejorar sus prestaciones. Y ahí, Iris Moreno, Miguel González y Raúl Melero han coincidido en cuáles son las asignaturas pendientes: «Las jugadas a balón parado y mantener la portería a cero».

Eso sí, también han advertido de otro aspecto que no hay que dejar pasar. Y es que los txuri-urdin son uno de los cinco equipos que no han ganado lejos de su estadio. El grupo ha comenzado a preparar el encuentro del sábado contra Osasuna en El Sadar tras disfrutar de tres días de descanso con prácticamente los mismos jugadores con los que concluyó la semana pasada. Sergio Francisco no recupera efectivos.

Todos los programas de Goazen Reala!

Recuerda que puedes ver el programa al completo y los anteriores en nuestro canal de Youtube, con el seguimiento y la participación de los usuarios en todas sus redes sociales (Instagram, TikTok y ). Además puedes compartir tus impresiones sobre la actualidad del club con toda la afición txuri-urdin en el Foro de la Real Sociedad.

El programa referencia de la Real Sociedad también puede verse fácilmente en cualquier televisor que cuente con conexión a internet. Sólo hay que elegir la aplicación de YouTube y teclear en el buscador 'Diario Vasco' para acceder al canal de este periódico en dicha plataforma y disfrutar de sus vídeos. Es la opción más sencilla pero hay más, como conectar el móvil con la tele para enviar su señal a través de adaptadores como Chromecast, Fire TV Stick o AppleTV o conectarse a la web desde un ordenador y conectar éste vía cable HDMI al televisor.

