Las asignaturas pendientes de la Real Sociedad: «Las jugadas a balón parado y mantener la portería a cero»

Dos victorias y dos empates en los cuatro últimos partidos han permitido a la Real Sociedad huir de los puestos de descenso y tomarse un respiro tras un mal inicio de temporada. Los de Sergio se mantienen en 14ª posición, con 13 puntos, a tres del descenso y a cinco de los puestos europeos. Este sábado, espera Osasuna.

Por ello, aprovechando el parón de selecciones en Goazen Reala! se han destacado los aspectos en los que la Real Sociedad debería mejorar sus prestaciones. Y ahí, Iris Moreno, Miguel González y Raúl Melero han coincidido en cuáles son las asignaturas pendientes: «Las jugadas a balón parado y mantener la portería a cero».

Eso sí, también han advertido de otro aspecto que no hay que dejar pasar. Y es que los txuri-urdin son uno de los cinco equipos que no han ganado lejos de su estadio. El grupo ha comenzado a preparar el encuentro del sábado contra Osasuna en El Sadar tras disfrutar de tres días de descanso con prácticamente los mismos jugadores con los que concluyó la semana pasada. Sergio Francisco no recupera efectivos.

