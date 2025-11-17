Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El ministro Óscar Puente, señala la conexión vasca de la Alta Velocidad en un mapa este lunes. EP

El ministro Puente reconoce que Francia «no tiene voluntad» de impulsar la conexión de la 'Y' vasca con París

«Debemos tratar de seducirles y que no lo vean como un temor», ha indicado el responsable de Transportes pese a que la UE urge a tener lista esa unión antes de 2040

A. Algaba y M. Villameriel

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:40

«En Portugal no hay nada pero han mostrado voluntad. En Francia, no hay ni voluntad». Así se ha expresado este lunes el ministro de ... Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, sobre el plan de la UE de conectar Lisboa, Madrid y París en alta velocidad a más tardar para 2040. Puente ha confirmado que «el plan de conectividad europeo nos coge con los deberes hechos» y que ese enlace por Irun de la 'Y' vasca con Francia estaría listo en los plazos que requiere la Comisión Europea, pero admite que queda mucho trabajo por hacer para «convecer» al país galo.

