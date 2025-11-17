El ministro Puente reconoce que Francia «no tiene voluntad» de impulsar la conexión de la 'Y' vasca con París

«En Portugal no hay nada pero han mostrado voluntad. En Francia, no hay ni voluntad». Así se ha expresado este lunes el ministro de ... Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, sobre el plan de la UE de conectar Lisboa, Madrid y París en alta velocidad a más tardar para 2040. Puente ha confirmado que «el plan de conectividad europeo nos coge con los deberes hechos» y que ese enlace por Irun de la 'Y' vasca con Francia estaría listo en los plazos que requiere la Comisión Europea, pero admite que queda mucho trabajo por hacer para «convecer» al país galo.

«A ver si somos capaces de seducir a los franceses para que se convenzan de que la conexión ferroviaria de alta velocidad con España no es algo que deban temer, sino al revés, es algo que deberían potenciar, porque será bueno para ambos países», ha explicado Puente en un desayuno informativo en el que ha presentado el planteamiento para subir la velocidad del AVE Madrid-Barcelona a 350 km/h y reducir el tiempo de la ruta a las dos horas.

El ministro de Transportes ha puesto en valor el avance en construcción y el planteamiento de los distintos proyectos para impulsar la alta velocidad en el conjunto del Estado, aunque se lamenta que tanto con Portugal como con Francia «conectamos con la nada». «La 'Y' vasca está construida al 85% y estamos en parte con la superestructura», ha señalado, reconociendo que este enlace en Irun con Francia es decisivo aunque falta que el impulso avanzado recientemente por la Comisión Europea, se confirme.

Y es que Bruselas quiere agilizar la conexión en alta velocidad entre Portugal, España y Francia y, para ello, se ha fijado el reto de que el TAV pueda conectar Lisboa, Madrid y París a más tardar para 2040, lo que debería acelerar los ritmos previstos con Francia para la conexión con la 'Y' vasca, que se iban a 2042 como pronto. De hecho, el comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, anunció a comienzos de noviembre que «pronto» visitará la muga con Francia junto a los ministros del ramo español y francés para evitar que se forme «un cuello de botella transfronterizo».

El lehendakari, en París

La Comisión Europea presentó una serie de recomendaciones a los gobiernos para agilizar el desarrollo de las conexiones por ferrocarril de alta velocidad entre todas capitales de la Unión a más tardar en 2040 y asegurar así, por ejemplo, que el trayecto entre Lisboa y París, pasando por Madrid y por Euskadi, se pueda realizar en apenas 9 horas.

Un planteamiento valorado también por el lehendakari Imanol Pradales, que lo considera «un espaldarazo» a la posición defendida por Euskadi en Europa. El lehendakari inicia además este martes un viaje oficial a París con el objetivo de reforzar las relaciones institucionales, europeas y culturales Euskadi-Francia, donde seguro que subrayará la necesidad de impulsar esta conexión ferroviaria.