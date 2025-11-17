Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El centro comercial previsto en el encuentro de Easo con la cuesta de Aldapeta.

Donostia incoa expediente de caducidad de la licencia del centro comercial de San Bartolomé

El promotor ha presentado alegaciones, pero Urbanismo tiene previsto cerrar el caso en un breve plazo

Aingeru Munguía

Aingeru Munguía

San Sebastián

Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:10

Comenta

El gobierno municipal donostiarra ha incoado un expediente de caducidad de la licencia de obra para hacer el polémico espacio comercial en la esquina de ... Easo con Aldapeta. Un año después de la aprobación de esta autorización y unos meses después de que el ejecutivo local señalara que deja de apoyar el proyecto, el Departamento de Urbanismo ha iniciado los trámites para dejar sin efecto la licencia de obras. Así lo ha asegurado la concejala de este departamento, Nekane Arzallus (PNV) en la respuesta a una pregunta formulada por el portavoz de Elkarrekin, Víctor Lasa, en la comisión municipal de Desarrollo y Planificación del Territorio.

