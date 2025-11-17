Euskadi aplica medidas extraordinarias para que las aves confinadas salgan durante un tiempo del corral

El Gobierno Vasco, las tres diputaciones forales de Euskadi y representantes del sector avícola y ecológico se han reunido este lunes para analizar la situación ... de las explotaciones de aves después de la orden ministerial del pasado jueves, cuando entró en vigor el confinamiento de los animales para combatir la gripe aviar. Esta comisión de seguimiento ha activado medidas extraordinarias para que las aves productivas salgan durante «un periodo corto de tiempo» de sus corrales siempre que esté garantizado que no vayan a estar en contacto con aves silvestres.

El sector ha expresado su preocupación por la situación ya que las medidas adoptadas por el Ministerio de Agricultura para las explotaciones de todo el Estado «puede afectar negativamente a las explotaciones, tanto a la salud y el bienestar de los animales como a su producción, e incluso provocar pérdidas a nuestro sector».

Las partes implicadas han defendido que las medidas de confinamiento están siendo aplicadas «con rigor» y desde el sector han lamentado que «se evidencian ciertas dificultades en aquellos lotes de producción donde los animales están al final de su ciclo productivo y que se han acostumbrado a la vida en el exterior». Por eso, «es en esos supuestos donde se acuerda la necesidad de activar medidas extraordinarias para, a través de algún sistema o dispositivo adicional, y para evitar el contacto con las aves silvestres, se permita la salida de las aves productivas durante un periodo corto de tiempo».

Ese sistema adicional se refiere a las redes que puedan rodear al terreno para evitar el contacto con aves silvestres, y en cuanto al tiempo que puedan estar en el exterior, «aún no se ha concretado», trasladan desde el departamento de Agricultura del Gobierno Vasco.

Por otro lado, las instituciones y el sector han acordado «reforzar las medidas de bioseguridad y las acciones de formación al sector, así como revisar y actualizar los preceptos considerados en el plan de contingencia vigente». Todas las partes destacan la importancia de disponer de un marco de trabajo «consensuado» que «permita tomar decisiones con base técnica y en tiempo oportuno».