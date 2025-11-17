Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gallinas en una explotación de Bidania. José Mari López

Euskadi aplica medidas extraordinarias para que las aves confinadas salgan durante un tiempo del corral

Las instituciones y el sector se ha reunido este lunes para analizar la situación tras la orden del Ministerio de Agricultura para combatir la gripe aviar

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:34

Comenta

El Gobierno Vasco, las tres diputaciones forales de Euskadi y representantes del sector avícola y ecológico se han reunido este lunes para analizar la situación ... de las explotaciones de aves después de la orden ministerial del pasado jueves, cuando entró en vigor el confinamiento de los animales para combatir la gripe aviar. Esta comisión de seguimiento ha activado medidas extraordinarias para que las aves productivas salgan durante «un periodo corto de tiempo» de sus corrales siempre que esté garantizado que no vayan a estar en contacto con aves silvestres.

