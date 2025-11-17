Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Asier Carrera, en 2002 en la Audiencia Nacional durante el juicio por el asesinato de Fernando Buesa. EFE

El asesino de Buesa queda en libertad tras 25 años en la cárcel

Asier Carrera, que también trató de atentar contra Ramón Rabanera, fue uno de los presos a los que la Audiencia Nacional revocó el tercer grado

Xabier Garmendia

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:01

Comenta

Asier Carrera, el miembro de ETA que accionó el mando a distancia del explosivo que mató en 2000 a Fernando Buesa y su escolta Jorge ... Díez en Vitoria, ha quedado en libertad condicional este lunes tras 25 años en prisión. El asesino del dirigente socialista logró hace ya dos años el tercer grado, aunque la Audiencia Nacional revocó la decisión del Gobierno vasco por «prematura» y le obligó a volver a prisión. Desde enero de 2024 cumplía su pena por medios telemáticos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2 La acción que ha sorprendido a miles de personas en el Real Sociedad - Athletic y que nunca sucede en Anoeta
  3. 3

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  4. 4 Una penúltima semana de noviembre con mínimas por debajo de 0º y nieve en cotas de 200-400 metros
  5. 5 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
  6. 6 El éxodo de los niños vascos de la guerra
  7. 7 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  8. 8 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  9. 9

    Mondragon ya factura 800 millones en Norteamérica y se prepara para un nuevo salto industrial en 2027
  10. 10

    Osakidetza adquiere 6.000 vacunas extra para el herpes zóster

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El asesino de Buesa queda en libertad tras 25 años en la cárcel

El asesino de Buesa queda en libertad tras 25 años en la cárcel