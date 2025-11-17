«Nagore, estamos contigo»: alumnos del instituto de Plentzia condenan el reiterado acoso a una profesora

Este lunes, un grupo de estudiantes de cuarto de ESO del instituto de Plentzia se ha reunido en el patio del centro para expresar públicamente ... su rechazo a los episodios de acoso sufridos por una profesora. «Lo que ha ocurrido con el alumnado de primero y segundo no es una travesura. Es una falta grave de respeto hacia una persona que viene cada día a ayudarnos y a enseñarnos», han señalado en un comunicado.

Ante los alumnos, varios representantes han leído el documento en el que piden que se revisen las sanciones y se actúe únicamente contra quienes realmente estuvieron implicados. «Una profesora, además de enseñar una asignatura, nos dedica tiempo, esfuerzo y paciencia. Nadie merece sufrir una situación así en su trabajo, que debería ser un lugar seguro. Queremos dejar claro que estamos en contra de ese comportamiento. Nos parece injusto, desagradable y totalmente fuera de lugar. Nos resulta doloroso que una profesora haya tenido que vivir algo así por culpa de unos pocos alumnos, que no han pensado en las consecuencias de sus actos. Por eso, Nagore, estamos de tu lado», indican.

La afectada llevaba años siendo atacada en su domilicio en Gorliz cada noche de Halloween. Su caso salió a la luz tras el último incidente en la que participaron alrededor de 50 menores, lo que es investigado por la Ertzaintza y la Fiscalía. «Queremos que sepas que la mayoría del alumnado está contigo, que no aceptamos lo que ha ocurrido y que creemos que mereces respeto. Y que no representamos en ningún caso ese tipo de comportamientos», continúa el texto.

La concentración también despertó expectación entre estudiantes de otros cursos, que observaban la escena con cierta distancia y sin un consenso claro sobre su conveniencia. «No todos estaban de acuerdo con convocarla», señalaron algunas estudiantes, aunque reconocían que la situación «no es nueva». Señalaron que quienes ahora están a punto de terminar la ESO también participaron en incidentes similares en su momento, y que entonces las sanciones recayeron únicamente sobre los responsables.

El descubrimiento del hostigamiento, desconocido para muchos docentes y autoridades locales, ha generado un fuerte revuelo en ambas localidades y ha provocado que el colegio suspenda excursiones y viajes programados, decisión que parte del alumnado considera «injusto» y han pedido que se analice de nuevo la decisión. «El centro debe poner límites y debe haber consecuencias para quienes han actuado mal. Pero pedimos con respeto que esas consecuencias sean justas, y que no caigan sobre quienes no tienen culpa.»

«Nosotros, los de cuarto, no hemos participado en nada de esto. Hace años, hubo alumnos de nuestro curso que participaron en esos actos y aceptaron las consecuencias, aprendieron de ellas y no los volvieron a repetir. Por eso, nos duele que ahora se cancele el viaje de estudios, porque es un viaje que solo se vive una vez. Para muchos de nosotros, no es solo una excursión: es la última oportunidad de vivir algo importante con nuestros amigos, ya que el año que viene cada uno irá por su camino».

Educación activa el protocolo de actuación en caso de agresión

Tras tener conocimiento de los hechos, la viceconsejera de Políticas Educativas, Lucía Torrealday, ha anunciado que se ha activado el protocolo de actuación en caso de agresión al personal de los centros públicos. Tal y como ha señalado, la prioridad del Departamento «es acompañar y proteger a la profesora afectada, asegurando que cuente con el apoyo jurídico, psicológico y administrativo necesario. Se ha activado asimismo la intervención del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y el centro escolar ha puesto en marcha el procedimiento establecido en el Decreto de Derechos y Deberes del alumnado».

A su vez, el Departamento de Educación ha reiterado su máximo rechazo ante cualquier forma de acoso o agresión al profesorado o a cualquier miembro de la comunidad educativa, y ha reafirmado «su compromiso con el respeto, la convivencia y la educación basada en valores».