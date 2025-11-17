Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

«Nagore, estamos contigo»: alumnos del instituto de Plentzia condenan el reiterado acoso a una profesora

Varios estudiantes se han concentrado en el patio del centro para mostrar su apoyo a la docente y reivindicar que se castigue solo a quienes participaron en los incidentes

L.G.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:01

Comenta

Este lunes, un grupo de estudiantes de cuarto de ESO del instituto de Plentzia se ha reunido en el patio del centro para expresar públicamente ... su rechazo a los episodios de acoso sufridos por una profesora. «Lo que ha ocurrido con el alumnado de primero y segundo no es una travesura. Es una falta grave de respeto hacia una persona que viene cada día a ayudarnos y a enseñarnos», han señalado en un comunicado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2 La acción que ha sorprendido a miles de personas en el Real Sociedad - Athletic y que nunca sucede en Anoeta
  3. 3

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  4. 4 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  5. 5 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
  6. 6 Una penúltima semana de noviembre con mínimas por debajo de 0º y nieve en cotas de 200-400 metros
  7. 7

    «El aeropuerto tendrá en 2026 más vuelos a Londres y estrenará rutas a Florencia y Glasgow»
  8. 8 El éxodo de los niños vascos de la guerra
  9. 9

    Osakidetza bajará a los 45 años el cribado del cáncer de mama en 2027
  10. 10

    Un equipo del Hospital Donostia reduce a la mitad la mortalidad en los pacientes con cáncer de pulmón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Nagore, estamos contigo»: alumnos del instituto de Plentzia condenan el reiterado acoso a una profesora

«Nagore, estamos contigo»: alumnos del instituto de Plentzia condenan el reiterado acoso a una profesora