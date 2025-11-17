Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dos personas heridas en una colisión entre un turismo y un camión en la AP-8 en Irun

El accidente, que ha tenido lugar sobre las 16:10 horas, ha obligado a cortar un carril en sentido Francia

Iñigo Galparsoro

San Sebastián

Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:01

Un accidente entre un turismo y un camión está complicando la circulación en la AP-8 desde primera hora de larde a la altura de Irun dese primera hora de la arde. El siniestro ha tenido lugar a las 16:10 horas, cuando ambos vehículos han colisionado justo antes de llegar al peaje. Como consecuencia del impacto, los vehículos han quedado obstaculizando la calzada, lo que ha comenzado a provocar retenciones.

Una grúa, ambulancias y varios vehículos de la Ertzaintza se han trasladado al lugar para asistir a los heridos y regular el tráfico en la vía. El accidente se ha saldado con dos personas heridas que han sido trasladadas al hospital.

La colisión entre el turismo y el camión ha complicado el tráfico en la zona y de primeras ha obligado a cortar dos de los carriles en sentido Behobia. Ello ha generado retenciones que han alcanzado los tres kilómetros. Sin embargo, posteriormente se ha conseguido habilitar un carril, lo que ha descongestionado la circulación en parte.

Pasadas las 17.50 horas, las colas en la AP-8 se mantenían en torno a un kilómetro, mientras se continuaban con las labores de limpieza de la vía y la retirada del camión. Se recomienda extremar la precaución en la zona.

