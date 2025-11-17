Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las redes sociales se han convertido en la principal fuente de información entre los jóvenes. José C. Castillo

Más de 32.000 jóvenes vascas confiesan haber sido víctimas de acoso sexual en redes sociales

El último estudio del Gobierno Vasco advierte que casi un tercio de la población entre 15 y 29 años ha recibido contenido erótico sin su consentimiento en el último año

Diego Fernández Tortosa

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Lunes, 17 de noviembre 2025, 18:05

Comenta

Más de 100.000 jóvenes vascos han recibido en el último año en sus móviles contenido érotico sin su consentimiento; más de 32.000 chicas ... de entre 15 y 29 años confiesan haber sufrido acoso sexual en redes; y el 84,5% de la juventud admite haber presenciado insultos o humillaciones en esos entornos virtuales. Son algunas de las preocupantes conclusiones del informe 'Juventud, redes sociales e información. Euskadi 2025' presentado este lunes por el Departamento vasco de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2 La acción que ha sorprendido a miles de personas en el Real Sociedad - Athletic y que nunca sucede en Anoeta
  3. 3

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  4. 4 Una penúltima semana de noviembre con mínimas por debajo de 0º y nieve en cotas de 200-400 metros
  5. 5 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
  6. 6 El éxodo de los niños vascos de la guerra
  7. 7 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  8. 8 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  9. 9

    Mondragon ya factura 800 millones en Norteamérica y se prepara para un nuevo salto industrial en 2027
  10. 10

    Osakidetza adquiere 6.000 vacunas extra para el herpes zóster

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Más de 32.000 jóvenes vascas confiesan haber sido víctimas de acoso sexual en redes sociales

Más de 32.000 jóvenes vascas confiesan haber sido víctimas de acoso sexual en redes sociales