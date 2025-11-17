Más de 32.000 jóvenes vascas confiesan haber sido víctimas de acoso sexual en redes sociales

Más de 100.000 jóvenes vascos han recibido en el último año en sus móviles contenido érotico sin su consentimiento; más de 32.000 chicas ... de entre 15 y 29 años confiesan haber sufrido acoso sexual en redes; y el 84,5% de la juventud admite haber presenciado insultos o humillaciones en esos entornos virtuales. Son algunas de las preocupantes conclusiones del informe 'Juventud, redes sociales e información. Euskadi 2025' presentado este lunes por el Departamento vasco de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico.

El hecho de haber recibido mensajes continuados o comentarios desagrables en algún momento (del tono sexual, machista, homófobo o racista) ha sido más común entre las mujeres (26%) que entre los hombres (17%). Unos datos que, aunque son preocupantes, han mejorado con respecto a la última edición del informe en 2023, cuando más del 36% de las mujeres y de casi el 23% de los hombres afirmaron haber sido víctimas de acoso.

Esta brecha de género también se muestra al observar la distribución de los tipos más comunes de acoso. El más recibido ha sido el de carácter sexual, reconocido por unas 32.000 jóvenes vascas y solo por unos 15.000 hombres. Mayor ha sido la diferencia en el segundo tipo más común, el acoso de carácter machista o misógino, afirmado por el 18% de las jóvenes vascas frente al 4,2% de los hombres que han sido víctimas de este tipo de agresiones en algún momento.

De hecho, el 32% de los jóvenes consultados, unas 100.000 personas, afirmaron haber recibido mensajes o fotografías de carácter erótico sin dar consentimiento en el último año. También en este caso existe una brecha de género ya que el 38% de las mujeres afirmaron haber sido víctima de este tipo de práctica, mientras que solo el 26% de los hombres realizaron esta afirmación.

La segunda y tercera situación planteada más común entre los jóvenes vascos son el haber sido estafado y el haber sido objeto de insultos por la apariencia física (afirmadas por el 25% y el 21%, respectivamente). De hecho, el 84,5% (más de 280.000 jóvenes nacidos entre 1996 y 2010) confirmaron haber presenciado humillaciones por redes sociales, y cerca del 39% lo ha visto en muchas ocasiones.

Esta situación ha propiciado que de entre todas las preocupaciones relacionadas con el entorno digital, el miedo a que se difunda material comprometido sin permiso es el principal para ambos géneros, aunque destaca la preocupación por este tema entre las mujeres y hombres de entre 15 y 19 años (81% y 66,2%, respectivamente) y las mujeres de entre 20 y 24 (67%).

Los jóvenes, más vulnerables a los bulos

Otra conclusión que ha arrojado el estudio del Observatorio Vasco de la Juventud es que siete de cada diez jóvenes vascos (el 75%), utilizan las redes sociales para informarse de la actualidad. Un hábito de uso que también les hace ser más vulnerables a la desinformación y los bulos: el 78% reconoce haber estado expuesto a bulos durante la última semana, pero solo uno de cada diez jóvenes (poco más del 13%) son capaces de identificarlos «con seguridad».

Para informarse, Instagram es la más escogida por los jóvenes encuestados (el 60% la utiliza todos los días con este fin). Por detrás se encuentran otras como WhatsApp (41%), TikTok (38%), YouTube (22%), y X, antes Twitter (casi el 21%).

El estudio ha incluido este año una serie de novedades, como por ejemplo un módulo que contrasta la exposición a contenidos online controvertidos (mensajes antiinmigración o críticas a la democracia, por ejemplo) con las opiniones reales que la juventud tiene sobre esos temas. El 30% reconoce ver todos los días comentarios antiinmigratorios; el 28% visualiza a diario críticas al funcionamiento de la democracia; casi el 24% se expone cada día a mensajes de rechazo a las políticas de igualdad de género, y el 10% recibe contenidos negacionistas del cambio climático.

De todas formas se destaca que, en este caso, mayor exposición no significa mayor adhesión, ya que la mayor parte de los consultados apoyan la igualdad de género (el 87%), la igualdad entre autóctonos e inmigrantes (casi el 90%), y confían que la democracia es el mejor sistema.