Las 10 noticias clave de la jornada

Repasa las principales informaciones de este martes

DV

Martes, 28 de octubre 2025, 20:51

Comenta

Sucesos: Ingresa en prisión tras intentar estrangular a su expareja en Irun

Gipuzkoa: Fallece un senderista tras caer de gran altura en Jaizkibel

Servicios sociales: Gipuzkoa construirá cuatro nuevas residencias de mayores para 2030

Euskadi: El Gobierno Vasco presenta unos Presupuestos de récord con el mayor incremento para Vivienda, Ciencia y Seguridad

Economía: La vizcaína BBK puja por la división tecnológica de Ayesa, dueña de la antigua Ibermática

Política: Junts aleja la moción con el PP y rechaza la mano tendida del Gobierno: «Tumbaremos votaciones en barrena»

Mundo: Israel inicia una serie de «poderosos ataques» en Gaza ante las violaciones del acuerdo por parte de Hamás

Donostia: Dos hermanos gazatíes se recuperan de las heridas por una explosión: «Que pasen el menor tiempo posible en el hospital»

Navarra: Cuatro detenidos por una presunta agresión sexual a una joven semiinconsciente en la Carpa Universitaria de Pamplona

Gipuzkoa: Una treintena de municipios y colegios critica que la Diputación introduzca cambios en el Multikirola de forma unilateral

Top 50
  1. 1 Fallece a los 41 años la camionera que puso de relevancia el papel de la mujer en el sector tras sufrir un derrame cerebral
  2. 2

    Salud cesa a la directora de Osatek en Gipuzkoa en plena crisis de las citas para las resonancias
  3. 3

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas
  4. 4 Dónde ver en televisión el Negreira - Real Sociedad de Copa del Rey
  5. 5 Una profesora alerta sobre los problemas de comportamiento en las aulas: «He necesitado 20 minutos para empezar mi clase»
  6. 6 Preocupación en Galicia ante la tercera muerte por ataque de avispas asiáticas en dos semanas
  7. 7 Cierres en el comercio local de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  8. 8

    La avería de un camión colapsa dos horas la N-I en Andoain y deja retenciones de hasta 14 kilómetros
  9. 9

    Fallece un senderista tras caer de gran altura en Jaizkibel
  10. 10

    San Sebastián y el Tercio Viejo de Sicilia, una larga Historia

