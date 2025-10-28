Las 10 noticias clave de la jornada
Repasa las principales informaciones de este martes
DV
Martes, 28 de octubre 2025, 20:51
Sucesos: Ingresa en prisión tras intentar estrangular a su expareja en Irun
Gipuzkoa: Fallece un senderista tras caer de gran altura en Jaizkibel
Servicios sociales: Gipuzkoa construirá cuatro nuevas residencias de mayores para 2030
Euskadi: El Gobierno Vasco presenta unos Presupuestos de récord con el mayor incremento para Vivienda, Ciencia y Seguridad
Economía: La vizcaína BBK puja por la división tecnológica de Ayesa, dueña de la antigua Ibermática
Política: Junts aleja la moción con el PP y rechaza la mano tendida del Gobierno: «Tumbaremos votaciones en barrena»
Mundo: Israel inicia una serie de «poderosos ataques» en Gaza ante las violaciones del acuerdo por parte de Hamás
Donostia: Dos hermanos gazatíes se recuperan de las heridas por una explosión: «Que pasen el menor tiempo posible en el hospital»
Navarra: Cuatro detenidos por una presunta agresión sexual a una joven semiinconsciente en la Carpa Universitaria de Pamplona
Gipuzkoa: Una treintena de municipios y colegios critica que la Diputación introduzca cambios en el Multikirola de forma unilateral