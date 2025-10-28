El Hospital de Donostia atiende a dos hermanos gazatíes con «lesiones secundarias» por una explosión Son una niña de 9 años y un niño de 3 que fueron trasladados ayer en ambulancia a Donostia tras llegar a Madrid. En Bizkaia se atiende a otros 3 menores

Los dos menores gazatíes que llegaron este lunes a Gipuzkoa se encuentran ingresados en el Hospital Universitario de Donostia por «lesiones secundarias» por una explosión que ocurrió en septiembre en Gaza. Así lo han afirmado este martes Cristina Calvo, responsable de Hospital Infantil, y Unai Hernández, pediatra de hospitalización.

En total, son cinco los menores gazatíes que reciben asistencia médica en Euskadi. Los dos que se atienden en Donostia, otros dos en el Hospital Universitario de Cruces y otro en el Hospital Universitario Basurto. En una comparecencia a las puertas de Urgencias de Pediatría del complejo donostiarra, Fernández, que ha hablado en nombre de los responsables de los equipos pediátricos de Osakidetza en los tres hospitales, ha señalado que presentan patologías de diferente índole: traumatismos, cardiopatías congénitas, problemas gastrointestinales, enfermedades hematológicas, entre otros.

En el caso concreto de los dos menores que desde ayer están ingresados en la unidad de Pediatría del Hospital Donostia, se trata de dos hermanos, una niña de 9 años y un niño de 3 años, ambos originarios de la Franja de Gaza. Llegaron este lunes a Madrid procedentes de Jordania y desde la capital se les trasladó en ambulancia a Gipuzkoa. Según ha indicado la doctora Calvo, ambos presentan heridas que precisaban «traslado en ambulancia e ingreso para «continuar con el tratamiento activo y la cura de las secuelas».

Una vez en el Hospital Donostia, los dos menores fueron sometidos a una primera valoración por parte del equipo de pediatría del centro. Tras este análisis, se decidió ingresarlos para seguir con el control que «ya empezaron durante el tiempo allí (en Gaza)» con «intervenciones urgentes a pesar de la situación que están viviendo».

Además, los doctores han detallado que los dos niños «han precisado valoración de forma multidisciplinar por muchas otras especialidades pediátricas, por la complejidad de los procesos» que presentan. De esta forma, continuarán también con tratamientos por parte del equipo de ortopedia y rehabilitación infantil y por el equipo de psiquiatría infanto-juvenil.

Ambos han llegado a Donostia acompañados de sus padres y, según han explicado los médicos, una vez concluyan el tratamiento se les dará la oportunidad de regresar a Egipto o Jordania. La idea es que «todo el tratamiento que necesiten se lo pongamos aquí» y que «pasen el menor tiempo posible en el hospital», para estar en un entorno seguro, ha asegurado el doctor Hernández.

Asimismo, ha dado a conocer que uno de los tres pacientes que se están atendiendo en Bizkaia presenta una cardiopatía congénita. Se trata de un bebé que está ingresado en Cruces. «Está estable y pendiente de confirmar estudio definitivo y decisión quirúrgica», han indicado. Los otros dos no han precisado ingreso y este mismo martes están siendo valorados por los equipos de pediatría de Cruces y Basurto.

Con la llegada de estos 5 menores, ya son 27 las personas gazatíes atendidas en Euskadi. Esta es la cuarta evacuación en la que participan el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza, junto con la OMS y el Ministerio. El 25 de julio de 2024 fueron atendidos en los hospitales de Cruces y Donostia nueve menores y una madre con patologías graves derivadas de la guerra; el 4 de abril de 2025 llegaron otros cinco menores con enfermedades oncológicas, que recibieron tratamiento en ambos hospitales; y el 31 de julio Osakidetza atendió a otros 7 menores.

Algunos de los tratamientos que han recibido estos niños continúan en la actualidad. Por ejemplo, Osakidetza sigue atendiendo a tres niños en los servicios de Oncología, dos con problemas de cardiopatía y un menor que está siendo tratado en la unidad de salud mental. El resto tienen procesos crónicos más o menos complejos que también siguen siendo supervisados por el Servicio Vasco de Salud.

La doctora Calvo ha agradecido, además, toda la coordinación y comunicación que ha habido entre todos los agentes e instituciones implicadas en el proceso, así como la labor de Accem, organización que está realizando «toda la acogida de los pacientes y sus familias, apoyo con traducción, soporte social y psicológico, imprescindible en este proceso».