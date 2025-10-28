El Gobierno Vasco presenta unos Presupuestos de récord con el mayor incremento para Vivienda, Ciencia y Seguridad

El Gobierno Vasco ha aprobado este martes el proyecto de Presupuestos de Euskadi de 2026, unas cuentas que el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël ... d'Anjou, ha calificado como «realistas y ambiciosas, con visión de presente y futuro, centradas en mejorar la vida de las personas». Más de la mitad de la partida se destinará a Salud y Educación (53%), que superan los 8.600 millones de euros de inversión y son los puntales del proyecto.

Las Cuentas, que son las más altas de la historia, alcanzan los 16.378 millones de euros -650 más que este año- con un tercio destinado a Salud. Los mayores incrementos de un ejercicio a otro se dan en los departamentos de Vivienda, Ciencia y Seguridad, que ascienden un 6,8, 6,6 y un 6,4%, lo que supone 30, 40 y 51 millones más, respectivamente. Ambos ámbitos se consolidan como ejes prioritarios del Gobierno Vasco para atender las necesidades reales de la ciudadanía e «impulsan la transformación económica, social y energética de Euskadi para preparar el país ante la próxima década».

En materia de Vivienda, el Ejecutivo destinará más de 394 millones al programa general, que incluye la puesta en marcha de 225 alojamientos dotacionales para jóvenes, el inicio de 700 viviendas de alquiler asequible y la compra de más de 600 inmuebles por parte de Alokabide. Además, el programa Gaztelagun, dirigido al alquiler joven, crece un 15%, hasta los 28,8 millones.

En Seguridad, el presupuesto permitirá continuar la renovación del parque móvil y de los equipos tecnológicos de la Ertzaintza, con una inversión destacada en comunicaciones y sistemas meteorológicos. También se reforzará la Academia Vasca de Policía y Emergencias, así como el área de ciberseguridad, en línea con el nuevo acuerdo regulador del cuerpo.

El área de Salud verá reforzada su inversión en personal y en infraestructuras sanitarias. Osakidetza contará con 4.276 millones, de los que más de 2.700 se destinan a recursos humanos. La partida para modernización de equipamientos asciende a 202 millones, un 23% más, mientras que el gasto farmacéutico hospitalario superará los 1.000 millones.

En Educación, el Gobierno Vasco consolida su apuesta por la escuela pública y la Formación Profesional. El gasto en personal docente crece un 4,5% y las becas aumentan hasta los 72 millones. También se destinan 130 millones a inversiones en centros educativos y a la renovación de espacios innovadores de aprendizaje.

Inversión pública

El proyecto presupuestario incluye, además, un esfuerzo notable en inversión pública, que alcanzará los 1.730 millones de euros financiados con recursos propios, un 12,4% más que el año anterior. Dentro de esta cifra se enmarcan los 1.015 millones del plan Euskadi Eraldatuz 2030, orientado a la transformación industrial, social y energética.

D'Anjou, ha subrayado durante la presentación que las cuentas «aseguran la sostenibilidad económica de la gestión pública» y preparan el terreno para los próximos años. «La economía vasca sigue avanzando con buen tono, aunque el entorno internacional ofrece más dudas que certezas», ha señalado, estimando un crecimiento del 1,9% para 2026.

El documento será remitido al Parlamento Vasco el próximo 30 de octubre, y los consejeros comparecerán entre el 3 y el 6 de noviembre. Tras las comparecencias, se abrirá una ronda de contactos con los grupos políticos con el objetivo de buscar apoyos más allá de los partidos que sustentan al Ejecutivo.

«Espero que todos seamos capaces de mirar más allá del interés partidista», ha afirmado d'Anjou, quien ha apelado al diálogo y al consenso para sacar adelante unas cuentas que -ha dicho- «fortalecen la economía vasca y el bienestar de la gente».