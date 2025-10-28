La Real sigue adelante en la Copa

La Real se clasificó para la segunda ronda de la Copa al ganar 0-3 al modesto y animoso equipo gallego del Negreira, en un ... partido que los suplentes blanquiazules manejaron sin los sobresaltos habituales en estas primeras rondas merced al entusiasmo que esta clase de equipos despliegan al enfrentrarse a un adversario de Primera División. En este caso, el Negreira milita en la sexta categoría del fútbol.

Un tempranero gol de Mikel Goti (minuto 12) encarriló el partido y la clasificación nunca estuvo en riesgo para los de Sergio Francisco, por mucho que los veinte últimos minutos de la segunda parte fueran pésimos. Se ajustó la Real en el descanso y ya no hubo color. Un disparo de Zakharyan antes de la hora de juego y un remate de Turrientes en un balón suelto en el área en el 80 sirvieron para cerrar el marcador y que no hubiera opción para algún susto al final. El equipo blanquiazul salió al campo sin ningún jugador de los que el sábado serán titulares en el derbi contra el Athletic en Anoeta (18.30 horas) y cumplió con el trámite.

El Negreira fue un rival más que digno, que se fajó hasta el final y, de hecho, no marcó en el minuto 91 de milagro. No saltó la banca el equipo gallego, pero al menos se hinchó a vender rifas y lotería de Navidad, con el campo lleno con 3.000 espectadores gracias a las gradas de mecanotubo. ¿Y si toca el 63580? Es el número que juega el club coruñés y quién sabe. Rafael Louzan, presidente de la Española, asistió al partido y no se iría sin su décimo.

Ya dijo antes del partido el míster, Adrián Vázquez, que se trataba de «competir ante onde nos dé», y les dio mucho. Bonito equipo el Negreira. Y un recibimiento más que cariñoso para la Real. Los jugadores blanquiazules tuvieron el buen detalle de regalar las camisetas a sus rivales al final del partido. Las del Negreira, como debe ser, se quedaron en casa, que en estos equipos no se puede andar regalando nada. Los clubes modesto de Gipuzkoa saben bien cómo están las cosas, hay que exprimir cada euro.

El gol de Goti marcó el guion del partido, porque cuando el equipo grande coge ventaja todo cambia. Mientras dura el 0-0, hay posibilidad de dudar. También ha posibilidad de dudar cuano juega Sadiq y el nigeriano estuvo inclasificable. Tras fallar un gol en boca de gol, hizo una estupoenda jugada individual para dejarle hecho el 0-1 a Goti y, sin solución de continiudad, falló a un metro de la línea de gol con la portería vacía, en una acción que recordó a aquellas fatídicas de Mallorca. Pero el delantero peleó mucho y estuvo metido en el partido, al revés que sus compañereos del centro del campo.

Despertaron tras el descanso sobre todo Turrientes y Sucic y entonces ya no hubo color. Era cuestión de tiempo que la Real ampliase ventaja y lo logró Zakharyan con un tiro desde el borde del área. Cayéndose, enganchó un buen zurdazo. Los minutos también le empezaron a pesar al Negreira, que jugó el sábado, un día más tarde de la Real. Quiso visitar el viernes al Pol, pero nadie se fió de los focos del viejo campo del Manuel Luna y no se arriesgaron quedarse a oscuras en mitad del partido. Lo jugaron el sábado a mediodía.

Al final, ya con un carrusel de cambios (hasta el portero cambió el Negreira), fue Turrientes el que se encargó de cerrar la cuenta al aprovechar un balón suelto dentro del área. El 0-3 fue un buen reflejo de lo que sucedió en el campo, aunque si los locales embocan su ocasión en el minuto 91 quizá la fiesta habría sido más redonda. Nadie habría podido decir que no lo merecieron.

La Real ya espera rival en segunda ronda. Algo que no puede decir el Oviedo, primer equipo de Primera eliminado. Le ganó el Ourense, de Primera RFEF. La Copa empieza a dar sustos desde el primer día, pero la Real no pasó apuros y firmó una faena solvente.