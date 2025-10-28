Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mikel Goti celebra su gol, el que abrió el marcador y encarriló la eliminatoria

Mikel Goti celebra su gol, el que abrió el marcador y encarriló la eliminatoria

La Real sigue adelante en la Copa

Los suplentes blanquiazules solventan la eliminatoria con el animoso Negreira (0-3) gracias a los goles de Goti, Zakharyan y Turrientes

Iñaki Izquierdo

Iñaki Izquierdo

Martes, 28 de octubre 2025, 23:10

La Real se clasificó para la segunda ronda de la Copa al ganar 0-3 al modesto y animoso equipo gallego del Negreira, en un ... partido que los suplentes blanquiazules manejaron sin los sobresaltos habituales en estas primeras rondas merced al entusiasmo que esta clase de equipos despliegan al enfrentrarse a un adversario de Primera División. En este caso, el Negreira milita en la sexta categoría del fútbol.

