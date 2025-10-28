Fallece un senderista tras caer de gran altura en Jaizkibel

Un hombre de 64 años ha fallecido este martes al precipitarse desde una gran altura en una zona costera cercana al monte Jaizkibel en el ... término municipal de Hondarribia.

Alrededor de la una de la tarde, se ha recibido una llamada en el Centro de Emergencias SOS DEIAK 112 informando de que una persona que estaba realizando una ruta por la zona del monte Jaizkibel se habría precipitado desde una gran altura. Ertzaintza y Bomberos se desplazaron al lugar y un helicóptero de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza localizó el cuerpo sin vida en una zona costera de difícil acceso, procediendo después al traslado de este al helipuerto de Hondarribia, donde esperaba un recurso sanitario con un médico que certificó el fallecimiento del varón.

La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento de esta persona.

Un irundarra murió en agosto en el Pirineo

En el mes de agosto, un montañero de Irun de 67 años falleció tras precipitarse cuando descendía por la ladera este del Pico Carlit (Pirineos Orientales, 2.921 m.). Karlos Santiago Etxeberria iba acompañado de su esposa, que resultó ilesa y pudo descender por sus propios medios. La Gendarmería logró rescatar el cuerpo al día siguiente después de que se tuviera que suspender la operación debido a las inclemencias meteorológicas.

El accidente causó una gran conmoción tanto en Hondarribia –donde residía– como en Lesaka, localidades en las que el fallecido y su esposa eran muy conocidos ya que estaban involucrados en más de un movimiento social. El hombre también había sido profesor de la facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la EHU.

Este fallecimiento era el número trece de decesos de montañeros guipuzcoanos en los últimos cinco años. Se da la circunstancia de que el 21 de agosto del año pasado dos montañeros de Usurbil y Oiartzun, de 26 y 27 años de edad, también fallecieron tras sufrir un accidente durante el descenso del Mont Blanc de Tacul (4.248 metros).

El anterior óbito se produjo el 9 de mayo de 2024, cuando un vecino de San Sebastián de 47 años perdió la vida mientras practicaba barranquismo en el Pirineo. El 21 de abril de ese mismo año I. S. I., un montañero de Hernani de 38 años, murió tras caer desde una altura de diez metros en Aiako Harria.

En julio de 2023 Joxan Larrañaga, sacerdote de 67 años, falleció en Panticosa al caer de un barranco. Meses antes, la urnietarra Amaia Agirre falleció en el Fitz Roy (Argentina) junto al durangarra Iker Bilbao. Un año antes, en enero de 2022 dos hombres murieron en apenas 24 horas cuando disfrutaban practicando una de sus grandes pasiones. Por un lado, un joven de 26 años de Berastegi que estaba ascendiendo al pico Aspe en Huesca con dos amigos, y que falleció tras sufrir una caída. Y al día siguiente un vecino de Berrobi de 39 años, tras precipitarse al vacío en el monte Balerdi, en este caso en la cordillera de Aralar.

Meses antes, en octubre de 2021, Sonia Herce Susperregi, montañera errenteriarra de 46 años, falleció cuando se encontraba ascendiendo a los Picos del Infierno, en Panticosa (Huesca).

El anterior accidente con víctimas mortales guipuzcoanas en ese 2021 tuvo lugar el 22 abril en el entorno de Aiako Harria, cuando un ciclista de 65 años perdió la vida. Dos meses antes, el 20 de febrero otro joven falleció al mediodía en el monte Aloña en Oñati. En octubre de 2020, un vecino de Oiartzun de 38 años perdió la vida tras caer desde una altura de 30 metros en el macizo de Aiako Harria.