Gipuzkoa construirá cuatro nuevas residencias de mayores para 2030

La Diputación de Gipuzkoa ha lanzado la sociedad foral 100% pública 'Gipuzkoa Zainduz', que con una inversión inicial de 51 millones tiene los objetivos de ... responder al reto demográfico al que se enfrenta el territorio y de sumar para 2030 un total de 757 nuevas plazas residenciales para personas mayores. Para ello, además de las residencias que se están construyendo en Elgoibar, Irun y Pasaia, el departamento de Políticas Sociales va a impulsar otras cuatro nuevas en Costa Urola, Alto Urola, Buruntzaldea y Bajo Deba, comarcas denominadas «prioritarias» en el mapa de los servicios sociales del territorio.

La diputada general Eider Mendoza, la diputada de Cuidados y Política Social Maite Peña y el teniente de diputada general José Ignacio Asensio han presentado este martes «una herramienta que responderá de forma excelente a los retos del presente y del futuro». Han transmitido que en un escenario en el que uno de cada tres guipuzcoanos tiene más de 60 años y en el que las personas en situación de dependencia van a alcanzar las 37.000 en 2031, «tenemos la doble ambición de afrontar el reto demográfico y también el de transformar los cuidados, y eso demanda muchos recursos». La aportación inicial es de 51 millones y entre 2025 y 2029 permitirá movilizar en torno a 100 millones de euros.

Todo ello se desarrollará de la mano del tercer sector sin ánimo de lucro, «con los que ofrecemos y ofreceremos unos servicios de gran calidad». La Diputación se reunió este lunes con una treintena de asociaciones para explicar el proyecto y explican que podrán participar en la construcción de estas nuevas dotaciones y después asumir la gestión de ellas.

La aportación inicial a 'Gipuzkoa Zainduz' es de 51 millones de euros y permitirá movilizar entre 2025 y 2029 en torno a 100 millones

Pero 'Gipuzkoa Zainduz' no solo irá dirigido a las residencias de mayores, sino a todo tipo de cuidados, ya que cada vez son más los ciudadanos que quieren continuar en casa durante la vejez sin eso significar que están menos atendidos. «Creemos en la dignidad de todas las personas y no nos podemos conformar con lo que tenemos hoy», ha transmitido Mendoza.

Impulsar y gestionar

Maite Peña ha señalado que «el actual reto demográfico requiere una transformación profunda en los cuidados porque vivimos más años y el objetivo es que lo hagamos con más calidad, más autonomía y sin perder el vínculo que tenemos con nuestra comunidad». Ha indicado que para antes de 2030 «necesitamos 757 nuevas plazas» y que con la nueva sociedad foral la Diputación impulsará y gestionará las inversiones estratégicas de las políticas sociales, que reciben la mitad del presupuesto foral. De esta manera, se pretende que las tramitaciones se agilicen para acortar plazos en la construcción de las nuevas infraestructuras.

Para ello, considera que «creemos que vamos a llegar a 2030 con esas nuevas plazas, o al menos una gran parte de ellas». Además, de las 65 residencias que hay ahora en Gipuzkoa a cargo de la Diputación, «prácticamente la mitad ya se han adaptado al modelo de los nuevos cuidados».

De esta manera, para 2030 Gipuzkoa podría sumar siete nuevas residencias en funcionamiento. La de Adinberri de Pasaia comenzó a construirse en 2023 y la previsión más reciente es que, después de que haya habido varios contratiempos de por medio, esté terminada durante 2028. La de Arbes, en Irun, tiene un plazo de ejecución de 28 meses y han empezado los primeros trabajos de urbanización, por lo que su fecha podría rondar el final de 2027 o principio de 2028. Por último, la de Errezabal de Elgoibar es la que antes podría estar lista. Sus obras comenzaron este julio y con un plazo de 24 meses, la fecha marcada ronda mediados de 2027.

«Uno de los acuerdos más importantes de la legislatura»

José Ignacio Asensio, en calidad de teniente de diputada general, ha destacado que «'Gipuzkoa Zainduz' es el resultado de meses de trabajo profundo» y ha calificado que el acuerdo le provoca «una plena satisfacción, pocas veces hemos trabajado con tanta profundidad porque no es una herramienta fácil, pero debemos garantizar las políticas sociales y acelerar la construcción de las infraestructuras. Es uno de los acuerdos más importantes que haremos en esta legislatura».