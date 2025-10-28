Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

José Ingacio Asensio, Eider Mendoza y Maite Peña, este martes. DFG

Gipuzkoa construirá cuatro nuevas residencias de mayores para 2030

Lanza la sociedad foral 100% pública 'Gipuzkoa Zainduz' con la que impulsará y gestionará la construcción de cuatro centros en Costa Urola, Alto Urola, Buruntzaldea y Bajo Deba, que se sumarán a las de Pasaia, Irun y Elgoibar ya en obras

Beñat Arnaiz

Beñat Arnaiz

San Sebastián

Martes, 28 de octubre 2025, 11:36

Comenta

La Diputación de Gipuzkoa ha lanzado la sociedad foral 100% pública 'Gipuzkoa Zainduz', que con una inversión inicial de 51 millones tiene los objetivos de ... responder al reto demográfico al que se enfrenta el territorio y de sumar para 2030 un total de 757 nuevas plazas residenciales para personas mayores. Para ello, además de las residencias que se están construyendo en Elgoibar, Irun y Pasaia, el departamento de Políticas Sociales va a impulsar otras cuatro nuevas en Costa Urola, Alto Urola, Buruntzaldea y Bajo Deba, comarcas denominadas «prioritarias» en el mapa de los servicios sociales del territorio.

