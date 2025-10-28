Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Centro de operaciones de ciberseguridad de Ayesa. Gorka Estrada

La vizcaína BBK puja por la división tecnológica de Ayesa, dueña de la antigua Ibermática

La fundación bancaria, accionista propietaria de Kutxabank, compite con fondos internacionales por la división tecnológica del grupo andaluz, que adquirió la firma donostiarra en 2022

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Martes, 28 de octubre 2025, 10:40

Comenta

La Fundación BBK, accionista mayoritaria de Kutxabank, ha presentado una oferta no vinculante por la división tecnológica del grupo Ayesa —que integra la antigua empresa ... Ibermática con sede en Miramon—, según adelantó Expansión y ha confirmado este periódico. El proceso de venta, promovido por el fondo estadounidense A&M Capital Europe (AMCE) y la familia fundadora Manzanares, separa la actividad de consultoría tecnológica (Ayesa IT), la más atractiva para el mercado, de la de ingeniería, con el objetivo de dar entrada a nuevos socios industriales o financieros.

