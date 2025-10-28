La vizcaína BBK puja por la división tecnológica de Ayesa, dueña de la antigua Ibermática

La Fundación BBK, accionista mayoritaria de Kutxabank, ha presentado una oferta no vinculante por la división tecnológica del grupo Ayesa —que integra la antigua empresa ... Ibermática con sede en Miramon—, según adelantó Expansión y ha confirmado este periódico. El proceso de venta, promovido por el fondo estadounidense A&M Capital Europe (AMCE) y la familia fundadora Manzanares, separa la actividad de consultoría tecnológica (Ayesa IT), la más atractiva para el mercado, de la de ingeniería, con el objetivo de dar entrada a nuevos socios industriales o financieros.

En la primera de ellas, BBK compite con varios fondos internacionales en una operación que, según fuentes del sector, podría situar la valoración del negocio tecnológico en torno a los 500 millones de euros, incluida deuda. Fuentes cercanas a la operación confirman a este diario que el proceso «avanza dentro de los cauces previstos» y que «hay buena atracción por la parte tecnológica». Las ofertas vinculantes deberán presentarse a finales de noviembre, tras un periodo de revisión en profundidad por parte de los finalistas.

El fondo propietario de Ayesa, A&M Capital Europe, es la rama europea de la firma de inversión estadounidense Alvarez & Marsal Capital, especializada en compañías de tamaño medio y con más de 5.900 millones de dólares en activos bajo gestión. Con sede en Londres, AMCE gestiona unos 650 millones de euros y combina su estrategia financiera con el apoyo operativo de Alvarez & Marsal, una de las mayores consultoras del mundo, con 2.500 profesionales en Europa.

La operación de venta responde a la lógica habitual de los fondos de private equity, que buscan desinvertir tras un ciclo de crecimiento cumplido. AMCE adquirió Ayesa en 2022 a ProA Capital, con el objetivo de impulsar su expansión digital e internacional y duplicar su facturación en cinco años. Tres años después, y con la compañía consolidada, el fondo considera que ha llegado el momento de rentabilizar la inversión.

La eventual entrada de BBK en Ayesa tendría un fuerte componente estratégico y simbólico: supondría recuperar el control vasco sobre Ibermática, una de las firmas más emblemáticas del sector TIC en Euskadi, que Kutxabank se vio obligada a vender hace más de una década durante el proceso de desinversión forzada de las antiguas cajas de ahorro.

Operación estratégica

La oferta de BBK se enmarca en un momento en el que el arraigo empresarial se ha convertido en una prioridad en Euskadi, como demuestra la operación en curso sobre el grupo de distribución Uvesco, en la que también participa Kutxabank a través del fondo Indar Kartera, junto a otros inversores privados vascos.

Estas iniciativas, impulsadas en paralelo a la Alianza Financiera Vasca del Gobierno Vasco, buscan movilizar capital local y alianzas público-privadas para garantizar que las grandes empresas del país mantengan su centro de decisión en Euskadi.

De prosperar la oferta, BBK daría un paso más en su estrategia de rearme industrial y en la recuperación de activos estratégicos para la economía vasca, devolviendo además a manos locales una de las empresas tecnológicas más emblemáticas del país.

Ayesa, con sede en Sevilla y presencia en 17 países, cerró 2024 con 790 millones de euros de facturación y un ebitda cercano a los 90 millones, repartidos casi a partes iguales entre sus dos divisiones —tecnológica e ingeniería—. La compañía mantiene un crecimiento de doble dígito y aspira a superar los 1.000 millones de ingresos en los próximos ejercicios.