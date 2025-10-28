Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ingresa en prisión tras intentar estrangular a su expareja en Irun

Los hechos ocurrieron el pasado domingo en el domicilio de la víctima y el hombre está acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa

I. Vázquez

Martes, 28 de octubre 2025, 18:29

Comenta

Un hombre de 40 años ha ingresado en prisión tras intentar asfixiar a su expareja en la vivienda de esta en Irun el pasado domingo. ... Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos sucedieron a primera hora de la mañana. El hombre ha sido puesto esta mañana a disposición judicial y ha ingresado en prisión acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa.

