Ingresa en prisión tras intentar estrangular a su expareja en Irun

Un hombre de 40 años ha ingresado en prisión tras intentar asfixiar a su expareja en la vivienda de esta en Irun el pasado domingo. ... Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos sucedieron a primera hora de la mañana. El hombre ha sido puesto esta mañana a disposición judicial y ha ingresado en prisión acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa.

Según se relata en la nota, patrullas de la Ertzain-etxea de Irun se dirigieron a un inmueble del casco urbano tras recibir el aviso de la agresión de un hombre a una mujer en el rellano de la escalera.

A su llegada, los agentes localizaron en el exterior del edificio a un hombre, el presunto agresor, que estaba siendo retenido por varias personas, ya que trataba de volver a entrar al portal. Dentro del inmueble, una mujer, expareja del varón, había recibido la ayuda de unos vecinos cuando el autor la había agarrado por el cuello y comenzaba a asfixiarla contra la pared. La mujer se defendió primero con un manojo de llaves y después fue auxiliada por más personas que la liberaron del agresor.

Después de atacar a la mujer, el hombre, de origen latinoamericano, entró violentamente en la vivienda hasta la habitación de la víctima, donde rompió mobiliario, un espejo, un televisor, un ordenador portátil y dos teléfonos móviles, entre otros objetos.

El autor de los hechos sabía dónde vivía su expareja en Irun, con la que anteriormente ya había recibido una orden de alejamiento, aunque esta medida judicial ya no estaba en vigor. La víctima de los hechos, una mujer de origen latinoamericano, fue atendida en un centro sanitario y fue asistida por la Ertzaintza siguiendo el protocolo en los casos de violencia de género.

Los ertzainas detuvieron al hombre por un presunto delito de intento de homicidio. Al finalizar las diligencias pertinentes, el arrestado ha sido puesto este martes a disposición del Juzgado de Violencia contra la Mujer de Irun, que ha decretado su ingreso en prisión.