Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la carpa universitaria de Pamplona. Sergio Martín

Cuatro detenidos por una presunta agresión sexual a una joven semiinconsciente en la Carpa Universitaria de Pamplona

La Policía Municipal ha arrestado este martes a cuatro jóvenes por su implicación en una agresión cerca del recinto festivo de la CD Amaya

Iván Benítez y Carmen Remírez

Martes, 28 de octubre 2025, 16:58

Comenta

La Policía Municipal ha detenido a cuatro jóvenes este martes en relación a una presunta agresión sexual ocurrida durante la madrugada del viernes al sábado ... en la fiesta de la Carpa universitaria de Pamplona, según informa Diario de Navarra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Salud cesa a la directora de Osatek en Gipuzkoa en plena crisis de las citas para las resonancias
  2. 2

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas
  3. 3 Una profesora alerta sobre los problemas de comportamiento en las aulas: «He necesitado 20 minutos para empezar mi clase»
  4. 4 Dónde ver en televisión el Negreira - Real Sociedad de Copa del Rey
  5. 5 Fallece José Manuel Ochotorena
  6. 6 Preocupación en Galicia ante la tercera muerte por ataque de avispas asiáticas en dos semanas
  7. 7

    La avería de un camión colapsa dos horas la N-I en Andoain y deja retenciones de hasta 14 kilómetros
  8. 8

    Osakidetza adelanta la vacunación contra la gripe en Bizkaia y Gipuzkoa
  9. 9

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  10. 10

    San Sebastián y el Tercio Viejo de Sicilia, una larga Historia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cuatro detenidos por una presunta agresión sexual a una joven semiinconsciente en la Carpa Universitaria de Pamplona

Cuatro detenidos por una presunta agresión sexual a una joven semiinconsciente en la Carpa Universitaria de Pamplona