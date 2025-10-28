Cuatro detenidos por una presunta agresión sexual a una joven semiinconsciente en la Carpa Universitaria de Pamplona

La Policía Municipal ha detenido a cuatro jóvenes este martes en relación a una presunta agresión sexual ocurrida durante la madrugada del viernes al sábado ... en la fiesta de la Carpa universitaria de Pamplona, según informa Diario de Navarra.

La víctima, una joven universitaria fue hallada semiinconsciente bajo un árbol, en una zona aislada del recinto festivo. Fue atendida de inmediato y trasladada a un centro sanitario para recibir asistencia médica y psicológica.

Hasta el lugar acudieron agentes de la Policía Foral y la Policía Municipal, que acordonaron la zona. En un primer momento se investigaba la posible implicación de un único sospechoso, pero las pesquisas apuntan ahora a al menos cuatro presuntos implicados, de origen magrebí, que han sido detenidos.