Cuatro detenidos por una presunta agresión sexual a una joven semiinconsciente en la Carpa Universitaria de Pamplona
La Policía Municipal ha arrestado este martes a cuatro jóvenes por su implicación en una agresión cerca del recinto festivo de la CD Amaya
Iván Benítez y Carmen Remírez
Martes, 28 de octubre 2025, 16:58
La Policía Municipal ha detenido a cuatro jóvenes este martes en relación a una presunta agresión sexual ocurrida durante la madrugada del viernes al sábado ... en la fiesta de la Carpa universitaria de Pamplona, según informa Diario de Navarra.
La víctima, una joven universitaria fue hallada semiinconsciente bajo un árbol, en una zona aislada del recinto festivo. Fue atendida de inmediato y trasladada a un centro sanitario para recibir asistencia médica y psicológica.
Hasta el lugar acudieron agentes de la Policía Foral y la Policía Municipal, que acordonaron la zona. En un primer momento se investigaba la posible implicación de un único sospechoso, pero las pesquisas apuntan ahora a al menos cuatro presuntos implicados, de origen magrebí, que han sido detenidos.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión