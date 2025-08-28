Las 10 noticias clave de la jornada

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Jueves, 28 de agosto 2025, 21:27

Gipuzkoa: Pradales afea a Moreno Bonilla las críticas por el reparto de menores y desvela que le llamó para pedirle más colaboración

Internacional: Bruselas propone eliminar los aranceles a EE UU a cambio de rebajar al 15% la tasa a los automóviles

Real Sociedad: Urko, traspasado al Espanyol

Gipuzkoa: La protección a víctimas de violencia machista alcanza su pico en Gipuzkoa, con 2.263 protegidas

Usurbil: Un incendio originado en la sauna obliga a cerrar el polideportivo de Usurbil hasta el lunes

San Sebastián: Sancionan al Zmare con 170.857 euros por dedicar a hostelería más espacio del autorizado

Internacional: Europa acusa a Rusia de «sabotear la paz» tras un ataque masivo contra Kiev con 18 muertos

Cultura: Las voces locales, las grandes triunfadoras de la 86 Quincena Musical

Deportes: Sara Alonso, quinta en la OCC del Mont Blanc

Internacional: La OTAN confirma que España alcanzará el 2% de gasto de PIB en Defensa en 2025

  1. 1 Las dos influencers de San Sebastián que se cuelan en la lista de Forbes
  2. 2

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  3. 3

    Sancionan al Zmare con 170.857 euros por dedicar a hostelería más espacio del autorizado
  4. 4

    Denuncian que una mujer y sus cuatro hijos duermen en la calle en Donostia
  5. 5 El extraño fenómeno que ha multiplicado por diez la presencia de pulpos en Reino Unido y está arruinando a los pescadores
  6. 6

    Un admirador de Silva que debutó en Anoeta y que se inspira en Oyarzabal
  7. 7 La Liga denuncia a la Real por un cántico clásico
  8. 8 El futbolista guipuzcoano que se llevó de fiesta a los jugadores del Athletic Club por su cumpleaños
  9. 9

    La Real recibirá 5 millones por Urko
  10. 10 Polémica en un pueblo de Navarra por el cartel del Día de la mujer: «Es machista»

