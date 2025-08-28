Las 10 noticias clave de la jornada
Gipuzkoa: Pradales afea a Moreno Bonilla las críticas por el reparto de menores y desvela que le llamó para pedirle más colaboración
Internacional: Bruselas propone eliminar los aranceles a EE UU a cambio de rebajar al 15% la tasa a los automóviles
Real Sociedad: Urko, traspasado al Espanyol
Gipuzkoa: La protección a víctimas de violencia machista alcanza su pico en Gipuzkoa, con 2.263 protegidas
Usurbil: Un incendio originado en la sauna obliga a cerrar el polideportivo de Usurbil hasta el lunes
San Sebastián: Sancionan al Zmare con 170.857 euros por dedicar a hostelería más espacio del autorizado
Internacional: Europa acusa a Rusia de «sabotear la paz» tras un ataque masivo contra Kiev con 18 muertos
Cultura: Las voces locales, las grandes triunfadoras de la 86 Quincena Musical
Deportes: Sara Alonso, quinta en la OCC del Mont Blanc
Internacional: La OTAN confirma que España alcanzará el 2% de gasto de PIB en Defensa en 2025
