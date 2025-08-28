Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Seis kilómetros de retenciones por un accidente en la AP-8 en Zarautz sentido Donostia
El fuego se originó en la sauna del polideportivo. Ayuntamiento de Usurbil

Un incendio originado en la sauna obliga a cerrar el polideportivo de Usurbil hasta el lunes

El fuego afectó principalmente al sistema eléctrico, de ventilación y fontanería de la zona de las piscinas y de los vestuarios de la planta superior

A. Iparraguirre

Jueves, 28 de agosto 2025, 10:48

Un incendio originado en la zona de la sauna causó anoche importantes daños en el polideportivo de Usurbil. Alrededor de las cinco de la tarde ... empleados de la instalación se percataron de que en la sauna la temperatura era muy elevada, por lo que decidieron apagarla. Tres horas después se cerró la instalación sin que nada llamara la atención. Fue pocos minutos antes de las diez de la noche cuando sonaron las alarmas de incendio. Se personaron dos camiones y una furgoneta del parque de bomberos de San Sebastián. Se necesitaron cuatro horas para apagar las llamas y ventilar el interior del recinto deportivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las dos influencers de San Sebastián que se cuelan en la lista de Forbes
  2. 2 Fallece a los 51 años el exciclista profesional Peio Arreitunandia
  3. 3

    Denuncian que una mujer y sus cuatro hijos duermen en la calle en Donostia
  4. 4 Carlos Soler jugará cedido un año en la Real Sociedad
  5. 5

    Urko se marcha traspasado al Espanyol
  6. 6 La Liga denuncia a la Real por un cántico clásico
  7. 7 La emotiva despedida de una amiga íntima de Verónica Echegui: «Hay que decirle a la gente que quieres que la quieres»
  8. 8

    El rescate protagonizado por un inmigrante que vive en las calles de San Sebastián: «Vi que no se movía y me lancé en su ayuda»
  9. 9

    Sancionan al Zmare con 170.857 euros por dedicar a hostelería más espacio del autorizado
  10. 10 Un improvisado dique de arena impide que el mar se lleve un chiringuito de la playa de Ondarreta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un incendio originado en la sauna obliga a cerrar el polideportivo de Usurbil hasta el lunes

Un incendio originado en la sauna obliga a cerrar el polideportivo de Usurbil hasta el lunes