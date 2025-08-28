Un incendio originado en la sauna obliga a cerrar el polideportivo de Usurbil hasta el lunes

Un incendio originado en la zona de la sauna causó anoche importantes daños en el polideportivo de Usurbil. Alrededor de las cinco de la tarde ... empleados de la instalación se percataron de que en la sauna la temperatura era muy elevada, por lo que decidieron apagarla. Tres horas después se cerró la instalación sin que nada llamara la atención. Fue pocos minutos antes de las diez de la noche cuando sonaron las alarmas de incendio. Se personaron dos camiones y una furgoneta del parque de bomberos de San Sebastián. Se necesitaron cuatro horas para apagar las llamas y ventilar el interior del recinto deportivo.

Según han informado desde el Ayuntamiento de Usurbil, el fuego afectó al sistema eléctrico, de ventilación y la fontanería de las zona de la sauna y de las piscinas adyacentes. También en puntos de las plantas superiores, especialmente en los vestuarios. El resto de los espacios se encuentran en buen estado, aunque el olor a quemado se percibe en casi todo el edificio.

Vista de la zona de la sauna, los vestuarios de la planta superior y labores de limpieza esta mañana. Ayuntamiento de Usurbil

Desde primera hora de la mañana se están realizando labores de restablecimiento del suministro eléctrico y de limpieza de las instalaciones. Las autoridades municipales confían en que el gimnasio, la pista y los vestuarios de la planta baja se puedan reabrir el próximo lunes, al tiempo que la apertura de las zonas de la sauna y las piscinas se demorará unos días más.

Desde el consistorio se ha informado de que dado que Usurbil Kirol Txartela forma parte de la red Mugiment, los usuarios pueden acudir a los centros deportivos que la integran.

Los técinos están evaluando la magnitud de los daños y las causas del incendio.