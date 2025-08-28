Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urko González de Zárate atiende a los medios en Zubieta De la Hera

Oficial: Urko, traspasado al Espanyol

La Real percibirá cinco millones de euros más el 20% de la plusvía de una futura venta por el pivote gasteiztarra, que ha pasado el reconocimiento médico, firma hasta 2030 y podría debutar este fin de semana como perico

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Jueves, 28 de agosto 2025, 14:48

Urko González de Zárate ya es, a todos los efectos, jugador del Espanyol. La entidad catalana y la Real Sociedad han hecho oficial el traspaso ... del pivote gasteiztarra de 24 años, que, tras pasar reconocimiento médico en la Clínica Creu Blanca de Barcelona, ha firmado un contrato hasta 2030 como jugador perico. La Real, como ha informado DV, percibe cinco millones de euros por el canterano y se reserva el 20% de un futuro traspaso y un derecho de tanteo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las dos influencers de San Sebastián que se cuelan en la lista de Forbes
  2. 2

    Denuncian que una mujer y sus cuatro hijos duermen en la calle en Donostia
  3. 3 Carlos Soler jugará cedido un año en la Real Sociedad
  4. 4 Fallece a los 51 años el exciclista profesional Peio Arreitunandia
  5. 5 La Liga denuncia a la Real por un cántico clásico
  6. 6

    Sancionan al Zmare con 170.857 euros por dedicar a hostelería más espacio del autorizado
  7. 7 La emotiva despedida de una amiga íntima de Verónica Echegui: «Hay que decirle a la gente que quieres que la quieres»
  8. 8

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  9. 9 Polémica en un pueblo de Navarra por el cartel del Día de la mujer: «Es machista»
  10. 10

    La Real recibirá 5 millones por Urko

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Oficial: Urko, traspasado al Espanyol

Oficial: Urko, traspasado al Espanyol