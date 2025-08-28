Oficial: Urko, traspasado al Espanyol

Urko González de Zárate ya es, a todos los efectos, jugador del Espanyol. La entidad catalana y la Real Sociedad han hecho oficial el traspaso ... del pivote gasteiztarra de 24 años, que, tras pasar reconocimiento médico en la Clínica Creu Blanca de Barcelona, ha firmado un contrato hasta 2030 como jugador perico. La Real, como ha informado DV, percibe cinco millones de euros por el canterano y se reserva el 20% de un futuro traspaso y un derecho de tanteo.

Urko se entrenó este miércoles en Zubieta, pero ya no lo hizo el jueves. Sergio ya no tiene al pivote que utilizó en los últimos minutos del encuentro de la primera jornada ante el Valencia, donde rayó a buena altura, y que podría debutar con el Espanyol en el encuentro de este domingo (19.30 horas) ante Osasuna en el RCDE Stadium de Cornellà. El futbolista no necesita rodaje, porque ha hecho toda la pretemporada con la Real, ni fase de acoplamiento en el equipo perico, porque fue en el que jugó como cedido de la Real de enero a mayo. De hecho, disputó más minutos (1.382) y partidos (17) en cinco meses como futbolista del Espanyol que en cinco años -desde su debut- con la Real (16 partidos y 751 minutos).

Bienvenida del Espanyol a Urko RCDE

Es evidente que Manolo González ha depositado en Urko la confianza que no tenían en él ni Imanol Alguacil ni Sergio Francisco. No obstante, hace sólo seis días el entrenador txuri-urdin decía lo siguiente sobre el centrocampista alavés: «Es un muy buen jugador, todos lo tenemos presente. He hablado con él, de lo que yo siento y le pido. Le veo dentro del club, veremos como se cierra el mercado, ha demostrado que tiene un valor, que es de Primera, que viene de jugar muchos partidos. No hay ningún tema Urko de momento, vamos a ver lo que pasa». Lo que pasa es que se ha ido y traspasado.

También, pasado el tiempo y visto lo ocurrido, resultan chocantes las declaraciones que Jokin Aperribay realizó hace sólo tres meses sobre González de Zárate: «La gente piensa que la cesión de Urko ha sido muy buena. Yo personalmente pienso que no, porque no entiendo que un jugador de la Real tenga que salir de la Real para demostrar que vale mucho».

Así las cosas, tras la marcha de Martin Zubimendi al Arsenal, Sergio se queda con Jon Gorrotxategi como único pivote defensivo específico, aunque en esa demarcación también se puede desenvolver Beñat Turrientes, titular en los dos primeros partidos y viene pegando fuerte Tommy Carbonell en el Sanse.

En un escueto comunicado, la Real muestra su gratitud hacia el futbolista: «La Real Sociedad quiere agradecer a Urko su compromiso, dedicación y profesionalidad mostrada durante los años que ha permanecido en el Club, al tiempo que le desea lo mejor para su futuro personal y profesional».