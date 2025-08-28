Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los jugadores de la Real, entrenándose en Zubieta Morquecho
Real Sociedad

Todos menos Urko en Zubieta

El pivote gasteiztarra se encuentra en Barcelona para fichar por el Espanyol y Sergio sigue teniendo a toda la plantilla disponible

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Jueves, 28 de agosto 2025, 13:27

Avanza la semana y avanza el mercado veraniego y la plantilla de la Real Sociedad sigue ejercitándose en Zubieta mientras se define el plantel y ... los teléfonos echan humo para la gestión de llegadas y salidas. Sergio Francisco ha vuelto a disponer de todos sus efectivos en el entrenamiento del jueves, salvo uno al que pierde, Urko González de Zárate, que en las próximas horas se convertirá oficialmente en jugador del Espanyol, que abonará cinco millones de euros por el pivote, reservándose la Real un 20% de la plusvalía de un futuro traspaso y un derecho de tanteo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las dos influencers de San Sebastián que se cuelan en la lista de Forbes
  2. 2

    Denuncian que una mujer y sus cuatro hijos duermen en la calle en Donostia
  3. 3 Fallece a los 51 años el exciclista profesional Peio Arreitunandia
  4. 4 Carlos Soler jugará cedido un año en la Real Sociedad
  5. 5 La Liga denuncia a la Real por un cántico clásico
  6. 6 La emotiva despedida de una amiga íntima de Verónica Echegui: «Hay que decirle a la gente que quieres que la quieres»
  7. 7

    Sancionan al Zmare con 170.857 euros por dedicar a hostelería más espacio del autorizado
  8. 8

    Urko se marcha traspasado al Espanyol
  9. 9 Polémica en un pueblo de Navarra por el cartel del Día de la mujer: «Es machista»
  10. 10

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Todos menos Urko en Zubieta

Todos menos Urko en Zubieta