Todos menos Urko en Zubieta

Avanza la semana y avanza el mercado veraniego y la plantilla de la Real Sociedad sigue ejercitándose en Zubieta mientras se define el plantel y ... los teléfonos echan humo para la gestión de llegadas y salidas. Sergio Francisco ha vuelto a disponer de todos sus efectivos en el entrenamiento del jueves, salvo uno al que pierde, Urko González de Zárate, que en las próximas horas se convertirá oficialmente en jugador del Espanyol, que abonará cinco millones de euros por el pivote, reservándose la Real un 20% de la plusvalía de un futuro traspaso y un derecho de tanteo.

A dos días del encuentro ante el Oviedo y a cinco del final del mercado, han vuelto a ejercitarse con normalidad los cinco futbolistas transferibles de la plantilla, a los que se les busca, ya con cierta desesperación, un destino para esta misma temporada: Sadiq Umar, Sheraldo Becker, Álvaro Odriozola, Hamari Traoré y Javi López. El lateral izquierdo tinerfeño está ultimando un acuerdo con el Oviedo para jugar como cedido esta misma campaña.

Así las cosas, Sergio se ve obligado a disponer de una treintena de jugadores en Zubieta, 'overbooking' con el que no le gusta trabajar, y tendrá que realizar descartes en su convocatoria para el choque ante el Oviedo, pese a la baja de Urko y de Pacheco y a que cuatro de los jugadores no tienen dorsal.

La previsión es que Sergio vuelva a introducir algún cambio en su 'once' con respecto al encuentro ante el Espanyol en Anoeta. Se espera la entrada de Jon Gorrotxategi como titular en el puesto de '4' en detrimento de un Turrientes, al que no se descarta ver más adelantado. Óskarsson, Aihen y Caleta-Car también tienen sus opciones de jugar de salida ante el recién ascendido Oviedo.