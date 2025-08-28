La Real recibirá 5 millones por Urko

Los caminos de Urko González de Zárate y el Espanyol se separaron en el mes de mayo cuando concluyó la liga al terminar la ... cesión que habían acordado en el mercado invernal, pero tres meses después se vuelven a unir y todavía con más fuerza. La Real y el club perico han llegado a un acuerdo para el traspaso del futbolista, que ha visto que pese a la salida de Zubimendi al Arsenal con la llegada de Gorrotxategi se había quedado sin sitio en el centro del campo txuri-urdin.

El Espanyol abonará a la Real 5 millones mientras que en Anoeta también se reservan el 20% de una hipotética plusvalía. Es decir, si Urko saliese de Cornellá en un futuro por diez millones, la Real recibiría un millón más como queda estipulado en el contrato que va a firmar el gasteiztarra con el Espanyol También se guarda un derecho de tanteo.

Al igual que ha sucedido con Pacheco, Urko ha comprobado que iba a tener difícil tener oportunidades a las órdenes de Sergio, que pese a la lesión de Jon Gorrotxategi optó por colocar de '4' a Turrientes, tanto en el partido de Mestalla como precisamente ante el que será su equipo. En el segundo tiempo de Anoeta el irundarra retiró a Turrientes para dar entrada a un recuperado Gorrotxategi, evidenciando de nuevo que Urko era la tercera opción para una posición en la que no se suelen dar tantos cambios salvo que haya problemas físicos o bajadas de rendimiento claras.

Así las cosas, el futbolista ha aceptado su situación en la Real y ha elegido marcharse traspasado al Espanyol, club que le recibe con los brazos abiertos tras demostrar su valía cuando aterrizó en enero. Urko se hizo fundamental en el mediocampo perico y ahora volverá a Barcelona, donde también tendrá competencia puesto que el Espanyol anunció ayer la llegada de Charles Pickel (28 años), centrocampista internacional con Congo, de origen suizo, que ha llegado a la disciplina blanquiazul procedente de la Cremonese italiana. El gasteiztarra peleará por la posición de titular y debería partir con ventaja al conocer ya el juego perico y, sobre todo, tener la confianza de un Manolo González que ha hecho mucho de su parte para recuperar a Urko.

Fichó por la Real con 15 años

Urko ha decidido finalizar su etapa como txuri-urdin y emprender una nueva aventura lejos de casa. Del barrio vitoriano de Lakua, siendo muy pequeño, con apenas 5 años, ingresó en la escuela del Alavés en Betoño. Después pasó a ingresar las categorías inferiores del conjunto babazorro, desde alevines hasta primer año cadete. La Real le reclutó cuando jugaba en Liga Vasca Cadete.

Con 15 años la Real le hizo una oferta para ingresar en Zubieta y el gasteiztarra no se lo pensó dos veces. El pivote fue superando etapas hasta alcanzar al primer equipo, donde quizás, como ocurre otras veces con algún que otro canterano, no ha tenido todas las oportunidades deseadas para demostrar su valía. Como txuri-urdin solo ha jugado 16 partidos y 751 minutos, mientras que como perico ya lleva 17 y 1.382 minutos. Casi una década después de superar la puerta de Zubieta por primera vez, Urko dice agur a la Real.