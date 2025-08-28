Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urko se ejercita en uno de los entrenamientos con la Real en Zubieta. MORQUECHO

La Real recibirá 5 millones por Urko

El centrocampista sale traspasado al Espanyol firmando un contrato largo mientras que el club txuri-urdin se guarda el 20% de la plusvalía

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Jueves, 28 de agosto 2025, 02:00

Los caminos de Urko González de Zárate y el Espanyol se separaron en el mes de mayo cuando concluyó la liga al terminar la ... cesión que habían acordado en el mercado invernal, pero tres meses después se vuelven a unir y todavía con más fuerza. La Real y el club perico han llegado a un acuerdo para el traspaso del futbolista, que ha visto que pese a la salida de Zubimendi al Arsenal con la llegada de Gorrotxategi se había quedado sin sitio en el centro del campo txuri-urdin.

